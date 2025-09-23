فينيسيوس يستعد لمغادرة «القلعة الملكية» في يناير

معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، لمفاجأة الجميع برحيله عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، على الرغم من أن أحداً لا يتقبل هذا الوضع في ريال مدريد، لكن فينيسيوس غاضب للغاية، حيث يشعر البرازيلي بتهميشه منذ انضمام المدرب تشابي ألونسو، ولا يريد الاستمرار على هذا المنوال.

وبحسب برنامج "إل شيرينجويتو" الإسباني، فإن البرازيلي، البالغ من العمر 25 عاماً، يريد أن يشعر بأنه لاعب مهم في الفريق، وإذا لم يتغير الوضع، فهناك فرصة أن يغادر فينيسيوس ريال مدريد في يناير، وإذا لم يشعر خلال الفترة القصيرة المقبلة بأنه لاعب مهم، حيث سيكون وقتها رحيل البرازيلي عن ريال مدريد في الصيف مؤكداً".

وشارك فينيسيوس جونيور الموسم الحالي في 6 مباريات مع النادي، وسجل هدفين وقدّم تمريرتين حاسمتين في 5 مباريات بالدوري الإسباني حتى الآن، ورغم كونه أحد أبرز مهاجمي ريال مدريد من حيث مساهمته التهديفية، إلا أنه لم يكمل 90 دقيقة كاملة في أي من المباريات الـ 12 التي خاضها تحت قيادة ألونسو.

ومن الواضح أن اللاعب، ورغم تقبله لوضعه الجديد منذ البداية بعد انضمام كيليان مبابي، يشعر بالقلق إزاء ما يحدث في بداية الموسم، ويزداد الأمر سوءًا بعد أن أظهر النجم بوضوح أنه يلبي ما طلبه منه المدرب، أن يكون فينيسيوس جديداً، وأن يضحي بجزء من أسلوبه الهجومي من أجل اللعب بشكل دفاعي أكثر.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، توقفت مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد بعد كأس العالم للأندية 2025، في الاجتماع الأخير الذي عقد في مدريد، قبل البطولة، خفّض البرازيلي مطالبه المالية الأولية للتجديد، وكان كل شيء على وشك الحسم، حتى توقف كل شيء، بعد وصول تشابي ألونسو.

وكانت مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد قد تعثرت منذ نهاية العام الماضي، حيث يسعى البرازيلي إلى مساواة راتبه مع كيليان مبابي، ووضوح دوره تحت قيادة ألونسو، ورغم اهتمام باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وأندية الدوري السعودي للمحترفين بضمه، إلا أن ريال مدريد متردد في تمديد عقده.

و يواجه كل من اللاعب والنادي وضعاً متوتراً، فينيسيوس واضح في رغبته بمواصلة الفوز بالألقاب مع ريال مدريد وتجديد عقده، بينما يفضل ريال مدريد من جانبه الانتظار، كون فينيسيوس ليس بنفس الأهمية لألونسو مقارنة بأنشيلوتي.