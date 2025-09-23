الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

50 محملاً تكتب تفاصيل سباق الحديريات للمحامل الشراعية

50 محملاً تكتب تفاصيل سباق الحديريات للمحامل الشراعية
23 سبتمبر 2025 09:55

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الناموس لـ «زلزال 25» في سباق أبو الأبيض
برعاية حمدان بن زايد.. «زلزال 25» يتوج بلقب سباق أبو الأبيض للمحامل فئة 60 قدماً

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية يوم الجمعة المقبل سباق الحديريات للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، ضمن برنامج السباقات التراثية التي يقيمها النادي سنوياً، حيث تم فتح باب التسجيل للمشاركة عبر الموقع الرسمي للنادي، ومن المنتظر أن يخوض السباق أكثر من 50 محملاً، قبل أن تنطلق المحامل من نقطة البداية لمسافة 5 أميال بحرية باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي.
ويتابع فريق العمل بالنادي خطة تنظيم السباق وفق أعلى المعايير الفنية واللوجستية والتنظيمية، بما يضمن سلامة النواخذة والبحارة والمحامل، والحرص على التزام الجميع بما ورد في اللائحة المنظمة للسباق، والتأكيد على توفير أدوات السلامة والإبحار الآمن، والمواصفات الفنية المطلوبة للمحامل، والتقيد بها .
ويواصل النادي تنفيذ برنامج السباقات التراثية والتقليدية، والذي يتضمن سباقات فئات البوانيش للمحامل الشراعية ومحامل 22 و43 و60 قدماً، ويشكل سباق الحديريات محطة مهمة في روزنامة سباقات المحامل فئة 22 قدماً، على خارطة هذه الفئة التي يشارك في سباقاتها البحارة الشباب والصغار.
وتتسم سباقات المحامل فئة 22 قدماً بالحماس الكبير من قبل البحارة الشباب والصغار، الذين يخوضون السباقات بروح تنافسية وحماس كيير من أجل الفوز، على أمل الانتقال للمشاركة في سباقات الفئات الأعلى.

نادي أبوظبي للرياضات البحرية
المحامل الشراعية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©