والدة ديمبلي: الفوز بالكرة الذهبية لم يفاجئني.. ووالد يامال يرد: سرقة!

باريس (د ب أ)

تحدثت والدة النجم الفرنسي عثمان ديمبلي عن رحلة ابنها نحو الفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا العام خلال مقابلة أجرتها مع صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية.

وفي أمسية تاريخية لكرة القدم الفرنسية، أمس الاثنين، توج ديمبلي بالجائزة المرموقة، المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، لأول مرة في مسيرته مع الساحرة المستديرة، متفوقاً على أقرب ملاحقيه لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني. ولم تخف فاطيماتا ديمبلي مشاعرها نحو ابنها عقب فوزه بالكرة الذهبية، حيث قالت للصحيفة الفرنسية «حسناً، الآن، الكرة الذهبية شيء مختلف تماماً».

وأضافت والدة ديمبلي: «حتى في بداية مشواره، كنا نتحدث عن برشلونة، وعن أحلامه، لكن الكرة الذهبية لم نصل إليها بعد. لم أكن أتخيل أنه سيصل لجائزة أفضل لاعب في العالم. ومع ذلك، أضمن لكم أن هذا لم يفاجئني». وخلال المقابلة، كشفت فاطيماتا ديمبلي أن ارتداء ألوان برشلونة الإسباني كان حلماً لابنها، والذي تحقق في عام 2017، تماماً كما حدث مع انضمامه إلى باريس سان جيرمان قبل عامين.

وقضى ديمبلي مسيرة جيدة مع فريق العاصمة الفرنسية توجها بموسم استثنائي 2024/ 2025، سواء على المستوى الفردي (53 مباراة، 35 هدفاً، 16 تمريرة حاسمة)، أو على الصعيد الجماعي، عقب الفوز بأول لقب لدوري أبطال أوروبا في تاريخ باريس سان جيرمان.

فيما بدا منير نصراوي، والد لامين يامال نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، غير سعيد على الإطلاق بعد هزيمة ابنه في تصويت الكرة الذهبية لمجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب في العالم.

وبعد علمه بفوز عثمان ديمبلي نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان بالجائزة، توقف نصراوي بسرعة في المنطقة المخصّصة للصحفيين الإسبان، وقال لهم «العام المقبل لنا»، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية اليوم الثلاثاء.

لكن لاحقاً ومع مرور الدقائق، ازداد سخط نصراوي وعبر عن غضبه في مكالمة فيديو مع برنامج «إل شيرينجيتو»، وقال «أعتقد أنها الأسوأ.. لن أقول سرقة، بل ضرر معنوي لإنسان».

وواصل نصراوي الدفاع عن الأسباب التي تجعله يعتقد أن نجله كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وأوضح «أعتقد أن لامين يامال هو أفضل لاعب في العالم بلا منازع، وبفارق كبير، ليس لأنه ابني، بل لأنه أفضل لاعب في العالم. أعتقد أنه لا يوجد منافسون». وختم بالقول «لامين هو لامين يامال، علينا أن نقول إن شيئاً غريباً جداً حدث هنا.. العام المقبل ستكون الكرة الذهبية إسبانية».