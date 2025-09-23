الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

والدة ديمبلي: الفوز بالكرة الذهبية لم يفاجئني.. ووالد يامال يرد: سرقة!

والدة ديمبلي: الفوز بالكرة الذهبية لم يفاجئني.. ووالد يامال يرد: سرقة!
23 سبتمبر 2025 13:49

باريس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«بالون دور».. الجدل «يشتعل» بين ديمبلي ويامال
لكل بطل حكاية.. «عظماء فرنسا الستة» في تاريخ «بالون دور»

تحدثت والدة النجم الفرنسي عثمان ديمبلي عن رحلة ابنها نحو الفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا العام خلال مقابلة أجرتها مع صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية.
وفي أمسية تاريخية لكرة القدم الفرنسية، أمس الاثنين، توج ديمبلي بالجائزة المرموقة، المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، لأول مرة في مسيرته مع الساحرة المستديرة، متفوقاً على أقرب ملاحقيه لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني. ولم تخف فاطيماتا ديمبلي مشاعرها نحو ابنها عقب فوزه بالكرة الذهبية، حيث قالت للصحيفة الفرنسية «حسناً، الآن، الكرة الذهبية شيء مختلف تماماً».
وأضافت والدة ديمبلي: «حتى في بداية مشواره، كنا نتحدث عن برشلونة، وعن أحلامه، لكن الكرة الذهبية لم نصل إليها بعد. لم أكن أتخيل أنه سيصل لجائزة أفضل لاعب في العالم. ومع ذلك، أضمن لكم أن هذا لم يفاجئني». وخلال المقابلة، كشفت فاطيماتا ديمبلي أن ارتداء ألوان برشلونة الإسباني كان حلماً لابنها، والذي تحقق في عام 2017، تماماً كما حدث مع انضمامه إلى باريس سان جيرمان قبل عامين.
وقضى ديمبلي مسيرة جيدة مع فريق العاصمة الفرنسية توجها بموسم استثنائي 2024/ 2025، سواء على المستوى الفردي (53 مباراة، 35 هدفاً، 16 تمريرة حاسمة)، أو على الصعيد الجماعي، عقب الفوز بأول لقب لدوري أبطال أوروبا في تاريخ باريس سان جيرمان.
فيما بدا منير نصراوي، والد لامين يامال نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، غير سعيد على الإطلاق بعد هزيمة ابنه في تصويت الكرة الذهبية لمجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب في العالم.
وبعد علمه بفوز عثمان ديمبلي نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان بالجائزة، توقف نصراوي بسرعة في المنطقة المخصّصة للصحفيين الإسبان، وقال لهم «العام المقبل لنا»، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية اليوم الثلاثاء.
لكن لاحقاً ومع مرور الدقائق، ازداد سخط نصراوي وعبر عن غضبه في مكالمة فيديو مع برنامج «إل شيرينجيتو»، وقال «أعتقد أنها الأسوأ.. لن أقول سرقة، بل ضرر معنوي لإنسان».
وواصل نصراوي الدفاع عن الأسباب التي تجعله يعتقد أن نجله كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وأوضح «أعتقد أن لامين يامال هو أفضل لاعب في العالم بلا منازع، وبفارق كبير، ليس لأنه ابني، بل لأنه أفضل لاعب في العالم. أعتقد أنه لا يوجد منافسون». وختم بالقول «لامين هو لامين يامال، علينا أن نقول إن شيئاً غريباً جداً حدث هنا.. العام المقبل ستكون الكرة الذهبية إسبانية».

عثمان ديمبلي
لامين يامال
الكرة الذهبية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©