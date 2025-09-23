خالد الكعبي: شباب الأهلي جاهز لأي منافس في الكأس الغالية

معتز الشامي (أبوظبي)

اكد خالد الكعبي، إداري نادي شباب الأهلي وممثل النادي في قرعة دور لكأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2025-2026 التي أقيمت في منارة السعديات بأبوظبي، اليوم، جاهزية «الفرسان» لمواجهة أي منافس في البطولة، مشيراً إلى أن الجميع داخل النادي يعد العدة لاستمرار المنافسة على جميع البطولات والألقاب.

ولفت إلى أن «الفرسان «سبق وتوج بـ11 لقباً من البطولة الأغلى على قلوب الجميع، وستكون المنافسة على اللقب الـ 12 هدفاً مشروعاً، وأضاف: «نرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه البطولة، ويعتبر الفريق الأكثر فوزاً بهذه الكأس الغالية، وبطولة كأس رئيس الدولة بطولة غالية على كل رياضي، وتعني لنا الشيء الكثير».

وأكمل: «التتويج بكأس رئيس الدولة شعور وإحساس مختلف، وهذا فخر لكل فريق أن يحظى بالظفر بهذه الكأس الغالية».

