الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خالد الكعبي: شباب الأهلي جاهز لأي منافس في الكأس الغالية

خالد الكعبي: شباب الأهلي جاهز لأي منافس في الكأس الغالية
23 سبتمبر 2025 20:52

 

معتز الشامي (أبوظبي)

اكد خالد الكعبي، إداري نادي شباب الأهلي وممثل النادي في قرعة دور لكأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2025-2026 التي أقيمت في منارة السعديات بأبوظبي، اليوم، جاهزية «الفرسان» لمواجهة أي منافس في البطولة، مشيراً إلى أن الجميع داخل النادي يعد العدة لاستمرار المنافسة على جميع البطولات والألقاب.

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه أمام البطائح
ردود فعل واسعة لقرعة دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة

ولفت إلى أن «الفرسان «سبق وتوج بـ11 لقباً من البطولة الأغلى على قلوب الجميع، وستكون المنافسة على اللقب الـ 12 هدفاً مشروعاً، وأضاف: «نرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه البطولة، ويعتبر الفريق الأكثر فوزاً بهذه الكأس الغالية، وبطولة كأس رئيس الدولة بطولة غالية على كل رياضي، وتعني لنا الشيء الكثير».

وأكمل: «التتويج بكأس رئيس الدولة شعور وإحساس مختلف، وهذا فخر لكل فريق أن يحظى بالظفر بهذه الكأس الغالية».
 

نادي شباب الأهلي
قرعة كأس رئيس الدولة
كأس رئيس الدولة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©