كلوديا تضع «تيرنانا» الإيطالي في مركز الجاذبية العالمية

علي معالي (أبوظبي)

تحول "تيرنانا" أحد أندية دوري الدرجة الثالثة في إيطاليا إلى أكثر الأندية جاذبية في العالم، والسبب في ذلك هو كلوديا ريزو، ابنة رجل الأعمال الثري جيانلويجي ريزو البالغة من العمر 23 عاماً، والتي تم تعينها رئيساً جديداً للنادي، مما اجتذب على الفور سلسلة من المعجبين الجدد من جميع أنحاء أوروبا.

ودخلت كلوديا رسمياً عالم كرة القدم كأول رئيسة في تاريخ تيرنانا الممتد 100 عام، حيث انتشرت صور كلوديا وهي ترتدي قميصاً منقوشاً وكعب عال خلال جلسات تدريب فريق الكرة وكذلك غرف الاجتماعات، لتجتذب بذلك المعجبين من كافة أنحاء العالم، ما جعل وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم تعج بالعديد من التعليقات مصحوبة بالثناء وتم وصفها بأنها الأكثر جاذبية بين رؤساء أندية كرة القدم في العالم.

انفجرت موجة الدعم لتيرنانا على الفور، وكتب أحد المعجبين: "لم أسمع عن تيرنانا من قبل، لكنني الآن سأدعمها مدى الحياة"، وكتب آخر: "من اليوم، أنا رسمياً من محبي تيرنانا"، وثالث قال مازحاً: "عندما كنت طفلاً، كنت دائماً أشاهد تيرنانا تلعب لأن جدتي قامت بتشغيل التليفزيون"، وشارك أحد المعجبين قائلاً:" لا أعرف اللغة الإيطالية، لكنني أدعم تيرنانا بقية حياتي".

ليس هذا فحسب، بل يخطط العديد من المعجبين أيضاً للذهاب إلى مدينة تيرني مقر النادي لمجرد رؤية كلوديا على الطبيعة.

وتأسس نادي تيرنانا عام 1925، حيث لعب تيرنانا مرتين في الدوري الٳيطالي (مواسم 1972-73 و1974-75) و27 مرة في دوري الدرجة الثانية، ويلعب النادي حالياً في الدرجة الثالثة بالدوري.

ويحتل تيرنانا ليس المركز السابع بالمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، في مجموعة تضم 20 فريقاً، ولكن مع موجة من الاهتمام العالمي أصبح فجأة الفريق الأكثر جذباً في هذا القسم.

وخلال المؤتمر الصحفي الأول لها وبحضور والدها تحدثت كلوديا قائلة:" يشرفني أن أتولى منصب رئيس تيرنانا في عام الذكرى المئوية للنادي، وهدفنا هو بناء مشروع مستدام، وأريد أن أجلب الفخر والإثارة للجماهير".

واعترفت بأنها لم تكن لديها خبرة مباشرة مع الفريق بخلاف المشاهدة على التلفزيون، لكنها أكدت أنها شغوفة بالرياضة.

والطريف أن كلوديا قبل أن تتولى منصب رئيسة النادي كانت تُدير مصنع زيت الزيتون التابع لعائلتها في صقلية.