بعد رحيل مودريتش.. تحوّل تاريخي لشارة قيادة الريال

معتز الشامي (أبوظبي)

يقود داني كارفاخال، وفيدي فالفيردي، وتيبو كورتوا، وفينيسيوس جونيور تحوّلاً تاريخياً في ريال مدريد، ولطالما كان قيادة فريق مثل ريال مدريد حكراً على اللاعبين الأكبر سناً، بعدما سلم لوكا مودريتش شارة قيادة ريال مدريد في الموسم الماضي، والذي شهد رحيله وهو على وشك بلوغ الأربعين. وقد خلفه الإسباني داني كارفاخال، البالغ من العمر 33 عاماً فقط، في قيادة الفريق.

وتشهد قائمة قادة الفريق تغيراً واضحاً في متوسط الأعمار مقارنة بالمواسم السابقة، حيث يتصدر كارفاخال «33 عاماً»، وانضم إليه فيدي فالفيردي (27 عاماً)، وتيبو كورتوا (33 عاماً)، وفينيسيوس جونيور (25 عاماً). وقد رحل جميع القادة بالفعل بحلول عام 2025، ليصبح متوسط أعمار القادة 29.5 عام فقط.

وقبل مودريتش، كان لريال مدريد قادة مخضرمون مثل ناتشو فرنانديز (34 عاماً عند توليه المسؤولية)، وبنزيمة (34 عاماً أيضاً)، ومارسيلو (33 عاماً). جميعهم لم يمضِ سوى موسم واحد وهم يحملون الشارة البيضاء المميزة، ما يظهر أن شارة القيادة لم تعد دائمة كما كانت في السابق.

وفي القرن الحادي والعشرين، كان راؤول جونزاليس القائد الأطول مدة، حيث حمل شارة القيادة 7 مواسم، يليه سيرجيو راموس بـ 6 سنوات، ثم إيكر كاسياس لـ 5 سنوات، ومن المثير للاهتمام أن الوحيد من بين الثلاثة الذي لم يفز بلقب دوري أبطال أوروبا كقائد، هو راؤول صاحب الرقم 7 الأسطوري في ريال مدريد.

ويطمح كارفاخال إلى أن يكون رمزاً يحتذى به كقادة سابقين له، حيث يلعب ابن مدريد في الفريق الأول منذ موسم 2013-2014، وهو بلا منازع اللاعب الأساسي في مركز الجناح الأيمن.

ويلي كارفاخال في حمل شارة القيادة الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، صاحب الـ 27 عاماً فقط، الذي انضم إلى الفريق الأول لريال مدريد في 2018، وسيكون أصغر لاعب يرتدي شارة القيادة بانتظام منذ سيرجيو راموس.

وأخيرا، هناك فينيسيوس جونيور كقائد رابع «مع وجود كورتوا صاحب 33 عاماً»، انضم البرازيلي للفريق الأول في نفس العام الذي انضم فيه فالفيردي وكورتوا، لكن مبارياته الأولى كانت مع كاستيا، ولهذا السبب أصبح رسمياً القائد الرابع، بعد أن بلغ الخامسة والعشرين من عمره، قد يطمح يوماً ما إلى تحطيم رقم سيرجيو راموس القياسي لأصغر قائد.