«الجودو» يدشن غداً مشواره في الصين الكبرى

أبوظبي (الاتحاد)

يفتتح منتخبنا الوطني للجودو غداً «الجمعة» مشواره في بطولة جراند برى قواندو الكبرى للجودو، التي يستضيفها الاتحاد الصيني للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، بصالة كونسون الرياضية، حيث تشهد الجولة الصباحية باليوم الأول في دورها التمهيدي، خوض لاعبنا سيمون قسطنطين أولى مباريات منتخبنا في منافسات الوزن الخفيف تحت 60 كجم أمام بطل كازاخستان المخضرم سيو كينوف دورين.

وتقام البطولة بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 26 دولة، من بينها 12 دولة آسيوية، يتقدمها منتخبنا الوطني، الذي يشارك بعدد 4 لاعبين ولاعبة واحدة.

ووضعت القرعة لاعبتنا الشابة يليز ليتيف في منافسات وزن تحت 78 كجم، أمام اللاعبة المخضرمة هسو وانج (تايبيه الصينية)، ويلعب ناجي يزبيك في وزن تحت 73 كجم للخفيف المتوسط أمام الفائز من مباراة الصيني لين جاوا، والبريطاني شورت وليفر، فيما أوقعت القرعة لاعبنا عمر مراد في منافسات وزن تحت 81 كجم أمام لاعب فريق الاتحاد الدولي للجودو كاليين كليم، ويشهد وزن تحت 100 كجم، في ختام البطولة لقاء لاعبنا ظفار كوسوف مع الفائز من نزال الياباني غرين كيتو والصيني شين ياجي.