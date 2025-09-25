الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الجودو» يدشن غداً مشواره في الصين الكبرى

«الجودو» يدشن غداً مشواره في الصين الكبرى
25 سبتمبر 2025 11:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
5 لاعبين يمثلون «الجودو» في «جراند برى تشينغداو» بالصين
22 مباراة تجريبية لمنتخب الجودو مع أبطال اليابان

يفتتح منتخبنا الوطني للجودو غداً «الجمعة» مشواره في بطولة جراند برى قواندو الكبرى للجودو، التي يستضيفها الاتحاد الصيني للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، بصالة كونسون الرياضية، حيث تشهد الجولة الصباحية باليوم الأول في دورها التمهيدي، خوض لاعبنا سيمون قسطنطين أولى مباريات منتخبنا في منافسات الوزن الخفيف تحت 60 كجم أمام بطل كازاخستان المخضرم سيو كينوف دورين.
وتقام البطولة بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 26 دولة، من بينها 12 دولة آسيوية، يتقدمها منتخبنا الوطني، الذي يشارك بعدد 4 لاعبين ولاعبة واحدة.
ووضعت القرعة لاعبتنا الشابة يليز ليتيف في منافسات وزن تحت 78 كجم، أمام اللاعبة المخضرمة هسو وانج (تايبيه الصينية)، ويلعب ناجي يزبيك في وزن تحت 73 كجم للخفيف المتوسط أمام الفائز من مباراة الصيني لين جاوا، والبريطاني شورت وليفر، فيما أوقعت القرعة لاعبنا عمر مراد في منافسات وزن تحت 81 كجم أمام لاعب فريق الاتحاد الدولي للجودو كاليين كليم، ويشهد وزن تحت 100 كجم، في ختام البطولة لقاء لاعبنا ظفار كوسوف مع الفائز من نزال الياباني غرين كيتو والصيني شين ياجي.

منتخب الجودو
الاتحاد الدولي للجودو
آخر الأخبار
نزوح المدنيين من مدينة غزة وسط قصف إسرائيلي عنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
المنظومة الصحية في غزة تواجه شللاً شبه كامل
اليوم 01:35
العليمي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لاستعادة الأمن والاستقرار
اليوم 01:35
إحدى سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إيطاليا وإسبانيا تنشران سفناً حربية لمساعدة «أسطول الصمود»
اليوم 01:35
معبر الكرامة الحدودي (رويترز)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر الكرامة بين الضفة والأردن اليوم الجمعة
اليوم 01:35
جانب من الاجتماع
الأخبار العالمية
مباحثات أممية ليبية حول استدامة وقف إطلاق النار
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©