«ريبيلز رومانس» و«إل كوردوبس» يطاردان لقب «جو هيرش»

عصام السيد (أبوظبي)

سينضمّ الفارس فرانكي ديتوري، إلى حصانٍ أسطوريٍ آخر في نيويورك، بعد غدٍ السبت، ليُشارك لأول مرة مع حامل لواء جودلفين الرحالة «ريبيلز رومانس» بإشراف شارلي أبلبي، في سباق جو هيرش تيرف كلاسيك من الفئة الأولى لمسافة الميل ونصف الميل في أكويدكت.

وتلقى ديتوري دعوةً لركوب هذا الحصان الفائز ثماني مراتٍ بأعلى مستوى، والذي فاز بأكثر من 11 مليون جنيه إسترليني كجوائز مالية، بينما سيُطلب من الفارسين، ويليام بويك، وبيلي لونجان، الركوب في نيوماركت بإنجلترا في اليوم نفسه.

وسجّل لونجان أول فوزٍ لا يُنسى في مسيرته في الفئة الأولى، على متن الجواد ذي السنوات السبع في جروسر برايس فون برلين الشهر الماضي، لكن لديه عدداً من الخيول المُفضّلة في بريطانيا، بما في ذلك «بو إيكو» المُفضّل في سباق تاترسالز أونلاين رويال لودج ستيكس من الفئة الثانية، بقيادة مدربه جورج بوغي.

وتم ترشيح «ريبيلز رومانس» بنسبة 4-5 في السباق البالغة قيمه جائزته 500,000 دولار أميركي، وسيشارك بجانب زميله في الإسطبل، «إل كوردوبس»، البالغ من العمر أربع سنوات، والذي فاز بسباق سورد دانسر ستيكس من الدرجة الأولى في ساراتوجا الشهر الماضي، وسيمتطيه جون فيلاسكيز، وتبلغ احتمالات فوزه 5-1.

وبسجل مذهل بلغ 19 انتصاراً من 28 مشاركة، ثمانية منها بالفئة الأولى، أصبح «ريبيلز رومانس» أنجح خيل في تاريخ جودلفين.

وسيخوض مشاركته الثانية في سباق جو هيرش ليطارد اللقب، بعد أن حلَّ رابعاً على أرضية لينة قبل عامين، ضمن موسم 2023 الذي لم يحالفه فيه الحظ.

ولعب ديتوري، المقيم الآن في الولايات المتحدة، دوراً مشابهاً في المضمار قبل ثلاث سنوات مع المدرب شارلي أبلبي، حيث فاز بسباق جوكي كلوب ديربي على صهوة «نيشنز برايد»، مرتدياً اللون الأزرق الشهير لجودلفين، الذي ارتداه في انتصارات كبرى لا تُحصى.

وقال أبلبي: «كانت الخطة إرسال الحصانين، وكلاهما في حالة جيدة، «إل كوردوبس» أصغر سنًا بقليل، لكنه و«ريبيلز رومانس» قادمان بعد نجاحات رائعة في سباقاتهما الأخيرة، نأمل أن يمنحنا ذلك بعض الثقة في فوز أحدهما بالجائزة».