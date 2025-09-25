«الشارقة الرياضي» يكشف النقاب عن تحدي «الحفية الجبلي»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم تحدي الحفية الجبلي بمدينة كلباء يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، للمرة الأولى في الدولة، في فعالية مجتمعية مفتوحة للهواة والمحترفين والرياضيين، تختبر مهارات القوة والسرعة والتحمل من خلال المشي «هايكينج»، والجري بين مسارات الجبال، ومن شأنها أن تلقي مزيداً من الضوء على الطبيعة الخلابة لدرة الساحل الشرقي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، حضره عدد كبير من ممثلي الاتحادات والأندية والجهات الراعية والداعمة، يتقدمهم سعيد العاجل رئيس اتحاد الرياضة للجميع، وبخيت القرص مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس وممثلي الشركات المنظمة للسباق.

استهل المؤتمر بكلمة ترحيبية من بخيت القرص وسلطان العبيدلي المختّص برسم المسارات الجبلية وبحضور ممثلي شركتي «بيكس» و«القدرة» المنفذين للسباق، وفيما يلي أهم ما جاء بالمؤتمر، تنطلق السباقات من بحيرة الحفية، وتستهدف عدة فئات ومستويات وتمر عبر مسارات الحفية، وصولاً إلى جبل الفريش وتنتهي ثانية عند بحيرة الحفية، وتتاح الفرصة للفئات العمرية ابتداء من 10 سنوات، وتستهدف الفعالية ما لا يقل عن 700 مشارك من الجنسين، وستصاحبها عدة فعاليات ترفيهية، ومخيمات، وفقرات، للمشاركين والأطفال.

وسيكون سباق اليوم الأول لمسافات 2,5 كلم و4 كلم و9 كلم، واليوم الثاني لمسافات تمتد إلى من 6 ساعات وتصل إلى 12 و24 ساعة، وتم رصد جوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى من فئات المواطنين والرجال والسيدات والفئة المفتوحة، وسيحصل كل المشاركين على ميداليات تذكارية.

أكد بخيت القرص أن إقامة الحدث لأول مرة في الإمارة وفي المدينة الجميلة كلباء وتحديداً في الحفية، التي تتمتع بموقع مميز ومن أجمل المعالم الطبيعية والسياحية بدرة الساحل الشرقي، مما يتطلب أهمية بذل الجهود من أجل تقديم نسخة أولى مميزة من الفعالية، مشيراً إلى أنه تم التنسيق والترتيب للحدث على أعلى المستويات من كافة النواحي وتوفير الجوانب اللوجستية وتأمين السلامة الطبية للمشاركين على مدار يومين.

وأضاف: «الحدث سيشهد مشاركة خارجية للاعبين من مختلف دول العالم بما يسهم في إثراء السباق الذي سيكون الفوز فيه لصاحب البقاء الأقوى كما ستكون هنالك فعاليات مصاحبة شيقة على هامش الحدث سيتم الكشف عنها في حينها».

وقال:«لم يكن اختيار مجلس الشارقة الرياضي لبحيرة الحفية والجبال المحيطة بها اختياراً عشوائياً، فقد كان الاختيار بعد مفاضلة كشفت عن تميزها بكل المقومات التي تضمن نجاحها».