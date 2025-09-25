الوصل يعود لسباق الصدارة بـ«نقاط الشارقة»

معتز الشامي ( دبي)

عاد الوصل بقوة إلى سباق صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما قلب تأخره أمام الشارقة بهدف إلى فوز ثمين 2-1على استاد زعبيل في قمة الجولة الخامسة، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بينما ظل الشارقة في المركز العاشر.

افتتح كايو لوكاس التسجيل للشارقة في الدقيقة 22، مؤكداً سطوته على شباك «الإمبراطور» بعدما سجّل 4 من آخر 6 أهداف لفريقه في مرمى الوصل بالدوري.

ورغم تفوق «الملك» في الشوط الأول، قلب الوصل الطاولة الطاولة على الضيوف، في الشوط الثاني بفضل تألق فابيو ليما، الذي أدرك التعادل في الدقيقة 58، رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً في مرمى الشارقة ليصبح ثاني أكثر من هز شباك «الملك» في تاريخ الدوري خلف تيجالي.

وبعدها بعشر دقائق فقط، أضاف نيكولاس خيمينيز الهدف الثاني، وهو الأول له أمام الشارقة في البطولة، ليحسم الانتصار للإمبراطور.

وشهدت المواجهة أيضاً تفوقاً تكتيكياً للمدرب كاسترو على ميلوش مدرب الشارقة، الذي واجه فريقه السابق للمرة الأولى، وبهذه النتيجة عزز الوصل حظوظه في مطاردة القمة.