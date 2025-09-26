ميسي يستعد لتحطيم إنجاز رونالدو!

معتز الشامي (أبوظبي)

سجل ليونيل ميسي هدفين في فوز إنتر ميامي على نيويورك سيتي إف سي (4-0)، في الدوري الأميركي لكرة القدم، ليرفع إجمالي أهدافه في مسيرته إلى 884 هدفاً مع النادي والمنتخب.

وهذا يعني أن المهاجم الأرجنتيني على بعد 16 هدفاً فقط من الوصول إلى الرقم 900، ولكن هل سيحقق هذا الإنجاز في عدد مباريات أقل من كريستيانو رونالدو؟.

وسجل رونالدو هدفه رقم 900 في مسيرته في سبتمبر من العام الماضي، في أثناء مشاركته مع البرتغال في دوري الأمم الأوروبية.

وفي المجمل، استغرق الأمر من الأسطورة البرتغالية 1236 مباراة، ليصل إلى 900 هدف، بمعدل هدف كل 112.05 دقيقة خلال تلك الفترة.

وعند النظر إلى حصيلة ميسي الحالية، يبدو من المؤكد أنه قد يصل إلى هدفه رقم 900 في عدد مباريات أقل من تلك التي استغرقها رونالدو.

وسجل ميسي 884 هدفاً في 1124 مباراة، ما يعني أنه يحتاج فقط إلى تسجيل 16 هدفاً في مبارياته الـ111 القادمة، ليصل إلى 900 هدف أسرع من رونالدو.

وخلال عام 2025، سجل ميسي هدفاً كل 99 دقيقة في المتوسط مع ناديه ومنتخب الأرجنتين، ما يعني أنه من المرجح أن يستغرق الأمر 18 مباراة أخرى قبل أن يصل إلى 900 هدف.

ولم يتبق أمام إنتر ميامي سوى 5 مباريات في الدوري حتى نهاية الموسم، لكنه قد يلعب 6 مباريات أخرى إذا وصل فريق ميسي إلى نهائي كأس الدوري الأميركي.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الأرجنتين ستلعب 4 مباريات ودية حتى نهاية العام. هذا يعني أن ميسي سيلعب 15 مباراة كحد أقصى حتى نهاية عام 2025، مع أنه من غير المرجح أن يشارك في جميع المباريات، وإذا أراد الوصول إلى 900 هدف في مسيرته قبل نهاية عام 2025 ومع لعب 15 مباراة، فسيحتاج إلى تسجيل هدف كل 84 دقيقة حتى نهاية العام.

وبغض النظر عما إذا كان سيسجل هدفه رقم 900 قبل نهاية العام، فمن شبه المؤكد أنه سيحقق ذلك في عدد مباريات أقل مما احتاجه رونالدو.

ويسعى كريستيانو رونالدو لتحقيق إنجازه التالي، حيث يضع 1000 هدف في مسيرته نصب عينيه حاليا، حتى الآن سجل 945 هدفاً في مسيرته، ما يعني أنه يحتاج إلى 55 هدفاً آخر للوصول إلى هذا الرقم القياسي.

نظرياً، سيكون ميسي في وضع أفضل للوصول إلى 1000 هدف في عدد مباريات أقل من رونالدو، مع أنه من غير الواضح ما إذا كان المهاجم الأرجنتيني سيعتزل اللعب قبل السعي لتحقيق هذا الرقم القياسي أم لا؟!