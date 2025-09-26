«ألعاب الماسترز أبوظبي» تؤكد التزامها بدعم المبادرات المجتمعية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 في فعاليات النسخة الثانية من منتدى الرعاية الاجتماعية 2025، بتنظيم من دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي تحت شعار «الجاهزية المستقبلية في الرعاية الاجتماعية، الإنسان، والممارسة، والسياسة».

جاءت مشاركة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 في المنتدى في إطار دعمها للمبادرات المجتمعية، التي تشكل جزءاً أساسياً من أهدافها لتعزيز الصحة والرفاهية، وبناء مجتمع نشط ومتماسك. ومن خلال هذه المشاركة، تسعى ألعاب الماسترز إلى خلق بيئات إيجابية تشجع على تبني العادات الصحية، وتعزز روح التعاون والانتماء بين أفراد المجتمع.

وفي هذا السياق، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يُعد منتدى الرعاية الاجتماعية منصة استراتيجية لتبادل الخبرات والممارسات المجتمعية المبتكرة، ويتيح الفرصة للمؤسسات والهيئات لطرح المبادرات التي تعزز الصحة العامة والحركة، وترسّخ روح الانتماء والتعاون بين أفراد المجتمع. ونحن فخورون بمشاركة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 في هذا المنتدى، حيث تجسّد جهودنا المستمرة لدعم الأنشطة والمبادرات التي تشجع على أسلوب حياة صحي ونشط، وتخلق بيئات محفزة لجميع فئات المواطنين والمقيمين للمشاركة والتفاعل الإيجابي».

شملت مشاركة ألعاب الماسترز في المنتدى منصة أتاحت للزوّار التسجيل للمشاركة في فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026. كما قدم الفريق عروضاً تعريفية توضح طبيعة الرياضات والفعاليات المتاحة في الحدث، إلى جانب جلسات تفاعلية تهدف إلى تشجيع جميع فئات المجتمع الإماراتي على اعتماد أساليب حياة صحية، وتعزيز المشاركة الجماعية في الأنشطة الرياضية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في ترسيخ ثقافة النشاط والرفاهية، وإلهام أفراد المجتمع لتبني عادات صحية مستدامة، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لبناء مجتمع نشط ومتماسك.

ألعاب الماسترز أكثر من مجرد فعالية رياضية، فهي احتفال بالشغف والقدرة على التحمل وتجسيد لقيم الوحدة والتواصل، يتنافس فيها مشاركون من جميع أنحاء العالم في مجموعة من الرياضات التي تعكس التزامهم وتُبرز روح التحدّي والإصرار لديهم.

وتُعد ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 أكبر حدث رياضي دولي متعدد الرياضات تستضيفه منطقة الشرق الأوسط، حيث ستقام خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026، بمشاركة أكثر من 25 ألف رياضي من مختلف دول العالم، يتنافسون في أكثر من 30 رياضة، من بينها 6 رياضات تقليدية تراثية تعكس الهوية الوطنية والإرث الثقافي لدولة الإمارات.