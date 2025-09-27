الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة يلتقي بطل أوروبا في «مونديال اليد» بالقاهرة

الشارقة يلتقي بطل أوروبا في «مونديال اليد» بالقاهرة
27 سبتمبر 2025 11:54

علي معالي (أبوظبي)
يلتقي فريق الشارقة لكرة اليد غداً مع نادي ماجديبورج الألماني بطل أوروبا، ضمن بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب 2025» المقامة في ضيافة العاصمة الإدارية بالقاهرة، وتستمر منافساتها حتى الثاني من أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 أندية من مختلف قارات العالم.
وكان الملك الشرقاوي قد بدأ مشواره في البطولة بانتصار مثير على فريق كاليفورنيا إيجلز الأميركي، بطل أميركا الشمالية والكاريبي، بنتيجة (35-30)، في افتتاح المجموعة الأولى بالدور التمهيدي، ليتصدر الشارقة ترتيب المجموعة، ليخطف الفريق 3 نقاط غالية في أول مشاركة له بهذا الحدث العالمي الكبير.
ويتواجد فريق الشارقة بطل آسيا وممثل كرة اليد الإماراتية، بالمجموعة الأولى، مع ماجديبورج الألماني، وكاليفورنيا إيجلز الأميركي، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية الأهلي المصري، وفيزبريم المجري وجامعة سيدني الأسترالي، وتضم المجموعة الثالثة أندية الزمالك المصري، وبرشلونة الإسباني، وتاوباتي البرازيلي.
وبحسب لوائح البطولة يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي، في حين يُكمل صاحب أفضل مركز ثانٍ من المجموعات الثلاث، المقعد المتبقي للمربع الذهبي، بينما تخوض باقي الفرق منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع.

أخبار ذات صلة
«غرس الآخرة» يثمر 140 مشروعاً خيرياً بقيمة 2.2 مليون درهم
برعاية حاكم الشارقة.. انطلاق مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة
سوبر جلوب
مونديال اليد
الشارقة
آخر الأخبار
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
الأخبار العالمية
قرقاش: لقاء عبدالله بن زايد مع نتنياهو خطوة شجاعة لإنهاء الحرب
اليوم 01:26
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
الأخبار العالمية
خلال 5 سنوات.. مساعدات خليجية إنسانية بقيمة 14 مليار دولار
اليوم 01:26
فلسطينيون يحملون مساعدات إنسانية تلقوها في مركز توزيع وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات إنهاء حرب غزة مثمرة
اليوم 01:26
فلسطيني فقد ساقه في غارة إسرائيلية يستريح بعد فراره من شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تعلق عملياتها في مدينة غزة
اليوم 01:26
مخيم الهول يؤوي الآلاف من أفراد عائلات الدواعش (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تحث دول العالم على استعادة مواطنيها المحتجزين من سوريا
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©