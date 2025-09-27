الشارقة يلتقي بطل أوروبا في «مونديال اليد» بالقاهرة

علي معالي (أبوظبي)

يلتقي فريق الشارقة لكرة اليد غداً مع نادي ماجديبورج الألماني بطل أوروبا، ضمن بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب 2025» المقامة في ضيافة العاصمة الإدارية بالقاهرة، وتستمر منافساتها حتى الثاني من أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 أندية من مختلف قارات العالم.

وكان الملك الشرقاوي قد بدأ مشواره في البطولة بانتصار مثير على فريق كاليفورنيا إيجلز الأميركي، بطل أميركا الشمالية والكاريبي، بنتيجة (35-30)، في افتتاح المجموعة الأولى بالدور التمهيدي، ليتصدر الشارقة ترتيب المجموعة، ليخطف الفريق 3 نقاط غالية في أول مشاركة له بهذا الحدث العالمي الكبير.

ويتواجد فريق الشارقة بطل آسيا وممثل كرة اليد الإماراتية، بالمجموعة الأولى، مع ماجديبورج الألماني، وكاليفورنيا إيجلز الأميركي، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية الأهلي المصري، وفيزبريم المجري وجامعة سيدني الأسترالي، وتضم المجموعة الثالثة أندية الزمالك المصري، وبرشلونة الإسباني، وتاوباتي البرازيلي.

وبحسب لوائح البطولة يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور نصف النهائي، في حين يُكمل صاحب أفضل مركز ثانٍ من المجموعات الثلاث، المقعد المتبقي للمربع الذهبي، بينما تخوض باقي الفرق منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع.