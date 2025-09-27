شفيونتيك إلى الدور الثالث في بكين

بكين (أ ف ب)

سحقت البولندية إيجا شفيونتيك الصينية يوان يووي 6-0,6-3، لتبلغ الدور الثالث من دورة بكين (1000) في كرة المضرب.

وتُلاقي المصنفة ثانية عالمياً في الدور المقبل الكولومبية كاميلا أوسوريو، المصنفة 83 عالمياً، الفائزة على الروسية آنا كالينسكايا 6-1,4-6,6-4.

وكسرت شفيونتيك باكراً إرسال خصمتها لتفرض إيقاعها في مباراة من طرف واحد، أمام اللاعبة المشاركة ببطاقة دعوة والمصنفة 110 عالمياً.

قالت ابنة الثالثة والعشرين عن خصمتها التي حصلت على دعم الجماهير المحلية: «كانت تقرأ اللعبة جيداً. لم يكن الأمر سهلاً وكل شوط كان متقارباً».

وشفيونتيك، حاملة لقب 6 بطولات كبرى، هي المصنفة الأولى في بكين، بعد انسحاب الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا بسبب الإصابة.

وأحرزت البولندية لقب دورة الألف نقطة عام 2023، لكنها غابت العام الماضي لأسباب وصفتها بالشخصية.

تبين لاحقاً أنها قبلت إيقافاً لمدة شهر واحد بسبب قضية منشطات، إثر تناولها مادة محظورة.

وتغلبت الروسية ميرا أندرييفا المصنفة خامسة عالياً على الصينية جو لين 6-2,6-2، والأميركية إيما نافارو على الروسية إيلينا-جابرييلا روسه 6-3,7-6 (7-0).