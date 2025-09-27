الأحد 28 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اتحاد جدة يدخل «الدائرة السلبية»

اتحاد جدة يدخل «الدائرة السلبية»
27 سبتمبر 2025 12:28

الرياض (د ب أ)
سجّل فريق اتحاد جدة رقماً سلبياً بعد خسارته أمام النصر 2/ صفر في المباراة، التي جمعتهما أمس الجمعة بالدوري السعودي لكرة القدم. وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن الاتحاد فشل للمرة الأولى تحت قيادة مدربه الفرنسي لوران بلان في تسجيل أهداف على أرضه. وأخفق الاتحاد، بقيادة النجم والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، في هز شباك البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، العائد إلى المشاركة في الدوري السعودي.
ولعب الاتحاد، حامل اللقب، 23 مباراة سابقة على أرضه منذ تسلم بلان قيادته الفنية صيف العام الماضي، ولم يفوّت الفريق أياً من هذه المباريات دون إحراز هدف واحد على الأقل، لكن هذه السلسلة، التي دامت أكثر من عام انتهت أمام النصر. وبعد الخسارة أمام النصر، توقف رصيد الاتحاد عند عند تسع نقاط في المركز الثاني، بينما انفرد النصر بالصدارة برصيد 12 نقطة.

