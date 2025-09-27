6 لحظات حرجة صنعت الفوارق في الجولة الـ5 من «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تحوّلت الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين إلى جولة استثنائية، بعدما صنعت ست «لحظات حاسمة» ملامح نتائجها النهائية، لترسم ما يشبه «ظاهرة الجولة» التي غيّرت مسار مباريات كبرى.

البداية كانت من استاد صقر بن محمد القاسمي، حيث شكّل طرد البرازيلي لورينسي دو ناسيمينتو مهاجم خورفكان، نقطة التحوّل أمام اتحاد كلباء، بعدما لعب «النسور» بتسعة لاعبين عقب الطرد المبكر لأحمد جشك، واستغل «النمور» الموقف وقلبوا تأخرهم بهدفين إلى فوز مثير 4-2، في «ريمونتادا» هي الثانية للنمور في دوري المحترفين.

وفي «كلاسيكو الإمبراطور والملك»، كان خروج كايو لوكاس نجم الشارقة، بعد أن سجل هدف التقدم، مفتاح التحوّل لصالح الوصل، الذي قلب الطاولة وانتصر 2-1 وسط أجواء جماهيرية صاخبة.

وشهدت مواجهة «ديربي العاصمة»، معاناة الجزيرة من ضربة مبكرة بخروج المصري محمد النني مصاباً، ليشارك خليفة الحمادي بديلاً، وهو تغيير أثّر على توازن «فخر أبوظبي» الذي خسر اللقاء أمام الوحدة بهدف عمر خربين (45+2».

على استاد بني ياس، تحوّلت إصابة جواو فيكتور مدافع «السماوي» إلى أزمة متصاعدة، بعدما دفع المدرب العائد دانييل إيسايلا بالبديل ماكنزي هانت (40)، حيث ارتكب الأخير ركلة جزاء في الدقيقة 88 أدت لطرده، ومنحت عجمان فوزاً ثميناً 1-0 بفضل هدف ليذيري سيلفا.

النصر بدوره لم يسلم من الضربات، حيث غادر قائده لوكا ميليفويفيتش الملعب مصاباً، ما فتح الباب أمام دبا للعودة وخطف تعادل ثمين 1-1، وحصد النقطة الأولى له في الدوري.

ومثل العين الاستثناء الوحيد في الجولة، بعدما نجح «الزعيم» في تحويل محنة فقدان ثنائي الدفاع بارك يونج (18) ورامي ربيعة (44) بداعي الإصابة، إلى دافع إضافي للاستبسال أمام شباب الأهلي، ليخرج بفوز ثمين 1-0 ويعتلي الصدارة منفرداً برصيد 13 نقطة.