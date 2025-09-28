ذكرى الكعبي.. صرخة الانتصار ولمحات من الإبهار!

معتصم عبدالله (أبوظبي)

خطفت البطلة الإماراتية ذكرى أحمد الكعبي، الأضواء في اليوم الأول من منافسات بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية الجارية في العاصمة الهندية نيودلهي، بعدما سجلت إنجازاً تاريخياً بفوزها بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر فئة T71، بزمن قياسي عالمي جديد بلغ 19.89 ثانية، متجاوزة الرقم السابق (20.08 ثانية) المسجل باسم الليتوانية بيلا موركوس.

وشكل إنجاز ذكرى باكورة ميداليات منتخب الإمارات في البطولة، ولاقى صدى واسعاً محلياً وعالمياً، بفضل الأداء المبهر الذي قدمته في السباق، الذي يُعد من أبرز التخصصات الحديثة في رياضة «أصحاب الهمم».

وتعود أهمية هذه الفئة (T71) إلى أنها مخصصة للرياضيين الذين يواجهون صعوبات شديدة في التنسيق والتوازن، ويستخدمون إطار جري ثلاثي العجلات مزوداً بدعامة للجسم من دون دواسات، وهو تخصص اعترفت به اللجنة البارالمبية الدولية رسمياً عام 2017، ما يجعله مساحة حقيقية لإبراز قدرات الرياضيين في الرياضات التكيفية.

واحتفلت البطلة الإماراتية بإنجازها الاستثنائي بإطلاق صرخة قوية على خط النهاية، في لحظة اختزلت سنوات من الكفاح والإصرار، وقالت بعد التتويج: «الحمد لله على هذا الإنجاز التاريخي الذي أهديه إلى قيادتنا الرشيدة وإلى كل من وقف بجانبي طوال فترة الإعداد، كانت المنافسة قوية، لكن ثقة الجهاز الفني والإداري منحتني الدافع لتقديم أفضل ما لدي ورفع علم الإمارات في هذا المحفل العالمي».

وتضم بعثة منتخب الإمارات لأصحاب الهمم المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية، المقامة في نيودلهي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 5 أكتوبر المقبل، كلاً من محمد الكعبي، ذكرى الكعبي، نوره الكتبي، مريم الزيودي، أحمد جاسم، ومحمد عثمان، برئاسة جمعة النعيمي، وبدعم من الجهازين الفني والإداري.

وكان المنتخب قد أنهى معسكراً إعدادياً مكثفاً في تونس خلال الفترة من 1 إلى 19 سبتمبر، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل هذه المحطة العالمية المهمة.

ويمثل هذا الإنجاز محطة فارقة في مسيرة ذكرى الكعبي، التي بدأت عام 2013، حين انضمت إلى نادي العين لأصحاب الهمم، حيث احترفت في ألعاب الرمي مثل الصولجان والجلة، وحققت أول إنجازاتها الدولية عام 2018 بحصدها فضية دفع الجلة في الألعاب العالمية للشباب بأيرلندا، قبل أن تواصل التألق بفضية رمي القرص في بطولة العالم للشباب بسويسرا 2019.

وفي 2023، عززت ذكرى مكانتها القارية بحصد فضية وبرونزية في رمي الصولجان ودفع الجلة بدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في هانغتشو، كما مثلت الإمارات في بطولة العالم لألعاب القوى بباريس ودورة الألعاب البارالمبية 2024، واليوم، تحولت ذكرى من بطلة في ألعاب الرمي إلى نجمة مضمار، بتتويجها العالمي الأول في سباق 100 متر.

وتؤكد مسيرة الكعبي أن رياضة أصحاب الهمم في الإمارات تمضي بخطوات ثابتة نحو العالمية، مدعومة ببرامج إعداد طويلة المدى ورعاية مؤسساتية تعكس رؤية القيادة الرشيدة، وبإنجاز نيودلهي، تسطر البطلة الإماراتية فصلاً جديداً من الإلهام، وتفتح آفاقاً واسعة لجيل جديد من الرياضيين الطامحين لرفع علم الدولة في كبرى المحافل العالمية.