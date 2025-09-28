ألتراس ميلان ينهي «إضراب الصمت» والسبب قمة نابولي

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلنت روابط الألتراس في «الكورفا سود» عودتها إلى التشجيع مجدداً، بعد أسابيع من الصمت في مباريات ميلان على ملعب سان سيرو، حيث أكدت أنها ستدعم الفريق في المواجهة المنتظرة أمام نابولي مساء اليوم الأحد، ضمن الدوري الإيطالي.

وتنطلق المباراة الليلة، لتشهد نهاية أحد أبرز أشكال الاحتجاجات التي طبعت بداية موسم الروسونيري.

وكانت جماهير ميلان في «الكورفا سود» قد التزمت الصمت منذ بداية الموسم، اعتراضاً على قيود فرضها النادي تتعلق بالسيطرة على المدرجات والعلاقة المباشرة مع اللاعبين، وذلك بعد تحقيقات قضائية أثرت في طرق التنظيم، وأثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً، إذ اعتبر المشجعون أن المدرجات تحولت إلى أجواء تشبه المسارح، لا ميادين كرة القدم.

أما عن بيان الألتراس، فقد نشرت مجموعة Banditi عبر «إنستجرام» بياناً أكدت فيه إنهاء إضراب الصمت، لكنها شددت على أن الاحتجاج سيستمر جزئياً عبر غياب الأعلام واللافتات، وجاء في البيان: «قررنا العودة إلى التشجيع في سان سيرو بداية من مواجهة نابولي، حتى لو بلا ألوان، لأننا ندرك أهمية الجماهير المنظمة للفريق. لقد أثبتنا في مباريات الخارج أننا نصنع أجواءً منزلية، بينما بدا سان سيرو كأنه افتتاحية مسرح لا سكالا».

وأضاف البيان أن عودة الرايات والشعارات الرسمية خلال مواجهة فيورنتينا الأخيرة شكّلت شرارة لإنهاء الصمت، مع التأكيد على أن الولاء لميلان سيبقى حاضراً: «دائماً مع ميلان في قلوبنا، فورزا ألتراس»

ويتوقع أن يعيد هذا القرار، الحياة إلى مدرجات سان سيرو، حيث لم يلتزم معظم المشجعين بالصمت خلال المباريات الماضية، لكن غياب أصوات الألتراس المنظمة جعل الأجواء أقل حماسة، وعودة الكورفا سود للهتاف ستشكل دفعة معنوية كبيرة لرفاق المدرب باولو فونسيكا قبل المواجهة الصعبة أمام نابولي.