الرياضة

«أبوظبي للرياضات المائية» يستضيف بطولة «سويم فور لايف ماسترز»

«أبوظبي للرياضات المائية» يستضيف بطولة «سويم فور لايف ماسترز»
28 سبتمبر 2025 16:20

علي معالي (أبوظبي)

استضاف نادي أبوظبي للرياضات المائية منافسات بطولة سويم فور لايف «ماسترز»، بمشاركة أكثر من 160 سباحاً من 15 جنسية يمثلون 31 فريقاً، حيث تنافسوا في 24 سباقاً متنوعاً، وتأتي تلك المسابقة لتأكيد جاهزية النادي لاستضافة هذا الحدث، الذي يأتي في إطار استعدادات العاصمة لاستضافة، ومشاركة في منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، وشهدت البطولة مشاركة نخبة من السباحين، مما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية رائدة في مجال الرياضات المائية.
وشهدت البطولة تجربة مجتمعية متكاملة تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الرياضات المائية، حيث شمل برنامج البطولة سباقات في مختلف التخصصات والمسافات، بما في ذلك (50 م، 100 م، 200 م) في السباحة الحرة، وسباحة الظهر، وسباحة الصدر، وسباحة الفراشة، والسباحة المتنوعة، بحضور علي خليل الحوسني نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية وأحمد المصعبي مدير قسم أندية الرياضات الفردية بإدارة الرياضة الأولمبية بمجلس أبوظبي الرياضي، وتغطي الفئات العمرية جميع المستويات من الرجال والسيدات، بدءاً من 18 عاماً وحتى 51 عاماً فما فوق، مما يعكس روح التنافس والشغف الذي يتمتع به المشاركون.
ويؤكد نادي أبوظبي للرياضات المائية التزامه بتعزيز الثقافة الرياضية وتوفير بيئة مثالية للرياضيين، ويسعده أن يكون جزءاً من هذا الحدث المميز الذي يعزز من مكانة العاصمة على الخارطة الرياضية العالمية، حيث تعتبر السباحة نشاطاً رياضياً مهماً لفئة الأساتذة والماسترز، حيث توفر لهم فوائد صحية ونفسية عديدة، تساعد السباحة على تعزيز اللياقة البدنية، وتحسين القوة العضلية، وزيادة المرونة، مما يسهم في المحافظة على الصحة العامة مع تقدم العمر.

أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات المائية
السباحة
