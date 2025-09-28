الإثنين 29 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بوجاتشار يحتفظ بلقبه العالمي في سباق الطريق للدراجات

بوجاتشار يحتفظ بلقبه العالمي في سباق الطريق للدراجات
28 سبتمبر 2025 19:11

كيجالي (أ ف ب)

فاز السلوفيني تادي بوجاتشار بسباق الطريق للرجال في بطولة العالم للدراجات الهوائية للعام الثاني توالياً، بعد أداء ملحمي.
وانطلق بوجاتشار منفرداً قبل 66 كيلومتراً من خط النهاية، ليحسم السباق الذي امتد لمسافة 267 كلم عبر التلال المحيطة بعاصمة رواندا، كيجالي.
ودافع بوجاتشار (27 عاماً) عن لقبه الذي حققه في عام 2024 بنجاح، حيث أنهى السباق متقدماً بفارق دقيقة و28 ثانية عن البلجيكي ريمكو إيفينبويل، بينما حصد الأيرلندي بن هيلي الميدالية البرونزية في السباق الذي جرى على ارتفاع 1500 م وتخللته 33 تلة، وسط أجواء دافئة.
تكوّن المسار من 15 دورة حول المدينة، تضمنت كل منها تسلّقين، بالإضافة إلى دورة أطول وأكثر صعوبة شملت صعوداً إضافياً على طريق مرصوف بالحجارة.
وسبق لبوجاتشار أن فاز بلقب طواف فرنسا مرتين في عامي 2020 و2021، وهو أحد أصغر الفائزين في التاريخ.
كما فاز بطواف إيطاليا 2024، ليُصبح من القلائل الذين جمعوا بين فوزهم في الطوافين الكبيرين.

تادي بوجاتشار
الدراجات الهوائية
رواندا
كيجالي
