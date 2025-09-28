أستون فيلا يقتنص فوزه الأول في الدوري الإنجليزي

لندن (د ب أ)

وضع أستون فيلا حداً لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واقتنص انتصاره الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وقلب أستون فيلا تأخره 0-1 أمام ضيفه فولهام، لانتصار ثمين 3-1 اليوم، في المرحلة السادسة للمسابقة على ملعب «فيلا بارك».

وتقدم فولهام بهدف مبكر حمل توقيع المكسيكي راؤول خيمينيز في الدقيقة الثالثة، وتعادل أولي واتكينز لأستون فيلا في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحسم أستون فيلا النقاط الثلاث لمصلحته في الشوط الثاني، بعدما أضاف الأسكتلندي جون ماكجين والأرجنتيني إيميليانو بوينديا الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 49 و51 على الترتيب.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق ثلاثة تعادلات وتلقى خسارتين في مبارياته الخمس الأولى بالبطولة هذ الموسم، إلى 6 نقاط في المركز السادس عشر.

في المقابل، توقف رصيد فولهام، الذي تلقى خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم مقابل فوزين وتعادلين، عند 8 نقاط في المركز العاشر.