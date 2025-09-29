الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

انطلاق منافسات بطولة أبوظبي الدولية لكرة السلة

انطلاق منافسات بطولة أبوظبي الدولية لكرة السلة
29 سبتمبر 2025 17:56

أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت منافسات بطولة أبوظبي الدولية لكرة السلة، التي تُقام بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف اتحاد كرة السلة، ومن تنظيم نادي الوحدة بالتعاون مع شركة جلوبال أكتيف سبورتس، بمشاركة ثمانية من أبرز الأندية العربية والآسيوية، وذلك على صالة الألعاب الجماعية بنادي الجزيرة.
وجاءت ضربة البداية بلقاء أستانا الكازاخستاني مع القرين الكويتي، الذي فاز به الأول بفارق كبير وبنتيجة 101 - 58، تلتها مواجهة الشانفيل اللبناني مع الوحدة الإماراتي، ثم لقاء الرياضي اللبناني مع الظفرة الإماراتي، واختتم مباريات اليوم الأول بمواجهة تي إن تي تروبانج الفليبيني مع الشارقة الإماراتي.
وكانت اللجنة المنظمة قد عقدت الاجتماع الفني للبطولة في مقر نادي الوحدة بحضور ممثلي الأندية واللجان المعنيّة، حيث جرى اعتماد اللوائح والقوائم النهائية للاعبين وآلية الاعتراضات، إضافة إلى التأكيد على تطبيق أنظمة الاتحاد الدولي «فيبا»، كما تم عرض القمصان الرسمية للأندية المشاركة وإقرار تفاصيل الجوانب الفنية.
وقُسّمت الفرق إلى مجموعتين، ضمّت الأولى الرياضي اللبناني، تي إن تي تروبانج الفليبيني، الشارقة والظفرة، فيما ضمّت الثانية أستانا الكازاخستاني، الوحدة الإماراتي، الشانفيل اللبناني والقرين الكويتي.
وتعُج البطولة بنخبة من الأسماء البارزة في عالم كرة السلة، حيث يشارك النادي الرياضي اللبناني بتشكيلة قوية يقودها المدير الفني لمنتخب لبنان أحمد فران، ويضم الأميركيين بيرين بوفورد وموريس كامب إلى جانب المخضرم إسماعيل أحمد.
أما فريق الشارقة فيقوده المدرب عبدالحميد إبراهيم ويعتمد على مزيج من اللاعبين الدوليين مثل البريطاني كافيل بيجي- ويليامز والأميركي تشارلز ماتيو، إلى جانب نخبة من لاعبي منتخب الإمارات الدوليين.
ويخوض فريق الظفرة الإماراتي البطولة تحت قيادة المدرب علي ليتلي مع خمسة لاعبين أميركيين أبرزهم جاكوب تايرون وديفانتي موفيت، إلى جانب مجموعة من اللاعبين المحليين يتقدمهم عبدالله الحميري وأحمد الزرعوني. أما فريق الوحدة، فيشرف عليه المدرب نضال بكري ويضم الثلاثي الأميركي أنطوان فيجينز ونيكولاس ريان وباتريك لافون، إلى جانب مجموعة من المواهب المحلية مثل سيف الوهابي، زايد المرايخي، وغيث السويدي.

