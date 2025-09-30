«سلة النصر» تتحدى الكويت في دور الـ 16 بالبطولة العربية

علي معالي (أبوظبي)

يلتقي في السادسة من مساء الغد «الأربعاء» النصر الإماراتي مع الكويت الكويتي في دور الـ 16 لبطولة الأندية العربية للرجال، المقامة في ضيافة نادي النصر بدبي، وتستمر منافساتها حتى السادس من أكتوبر المقبل، بمشاركة 16 فريقاً، كما تشهد البطولة 3 مباريات أخرى في نفس الدور، حيث يلتقي أهلي طرابلس الليبي مع شعب حضرموت اليمني في الساعة الثانية بعد الظهر، تليها مباراة القادسية الكويتي مع المنامة البحريني، وتختتم أولى مباريات دور الـ 16 بلقاء حمص الفداء السوري مع الأنطوني اللبناني.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة النصر مع الكويت إثارة وحماساً، نظراً لرغبة الفريقين في مواصلة المشوار والمنافسة على اللقب العربي في نسخته رقم 37، خصوصاً أن كل فريق يضم الكثير من العناصر القادرة على تحقيق الهدف من المباراة، فضلاً عن تفريط النصر في قمة المجموعة الثانية بعد الخسارة من حمص الفداء السوري في ختام مباريات الدور التمهيدي بنتيجة 83-71، وهو ما منح قمة المجموعة إلى فريق القادسية الكويتي بفارق النقاط المُسجلة، وفرض علي الفريق الذي حل وصيفاً، أن يلتقي مع فريق الكويت الكويتي ثالث المجموعة الثانية، بينما سهلت صدارة القادسية من مواجهته مع فريق المنامة البحريني رابع المجموعة الثانية.

من جانب آخر، انتهت دورة المدربين الدولية التي جرت على هامش البطولة العربية بمشاركة 120 دارساً من مختلف البلدان، والتي جرت على مدار يومين وحاضر فيها نخبة من المدربين الأوربيين، هم: الإيطالي جان لوكا توسي، مدرب منتخب الصين تايبيه، والبلجيكي باسكيل مريوس مساعد مدرب منتخب بلجيكا، مدرب في أكاديمية يورو سبورت لتكوين اللاعبين في فالنسيا الإسبانية، وفيتاوتاس فاليولاس، مدرب مهارات ومُرشح من الاتحاد الليتواني.

وقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي، يرافقه عبدالله محيوة، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، والعميد عبدالله شلبي، الأمين العام للاتحاد العربي، بتكريم المحاضرين ومنح المدربين الشهادات الدولية.