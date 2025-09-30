أنظار العالم نحو ساتباييف.. «موهبة كايرات» تستحق المشاهدة!

معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد مشجعو كرة القدم في كازاخستان لأكبر مناسبة رياضية في تاريخ البلاد، مساء اليوم الثلاثاء، حيث يخوض فريق كايرات ألماتي أول مباراة له على أرضه في دوري أبطال أوروبا ضد العملاق الإسباني ريال مدريد، على ملعب ألماتي المركزي.

وبعد يوم واحد فقط من هزيمته المؤلمة أمام أتلتيكو مدريد، استقل العملاق الإسباني طائرة في رحلة استغرقت قرابة 14 ساعة إلى ألماتي، الواقعة على بُعد أكثر من 6000 كيلومتر من مدريد، حيث سيخوض مباراته الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد بمباراته الافتتاحية في البطولة على مارسيليا بنتيجة 2-1، في حين خسر فريق كايرات مباراته الأولى بنتيجة 4-1 أمام سبورتينج لشبونة.

ويمتلك كايرات ألماتي واحداً من أهم المواهب الشابة في كرة القدم الأوروبية، وهو داستان ساتباييف، صاحب الرقم 9، والذي تعاقد معه تشيلسي، وحطم أرقام نجمي برشلونة لامين يامال وأنسو فاتي.

ورغم أنه لا يتجاوز السابعة عشرة من عمره، يُعد ساتباييف التهديد الهجومي الرئيسي لفريق كايرات. ولعله من المدهش أن دولة غامضة وغير معروفة مثل كازاخستان قد نجحت في إنتاج مهاجم بهذه القوة، يتمتع بتسديدات قاتلة كهذه التي يمتلكها اللاعب الكازاخستاني رقم 9.

ولا يزال مجهولاً نسبياً لدى العامة، لكن من الحكمة أن يراقبه ريال مدريد عن كثب. حيث يعد صاحب الرقم 9 في فريق أبطال كازاخستان، أصغر هداف (16 عاماً و10 أشهر و26 يوماً) في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك مباريات التصفيات، حيث تجاوز هدفه ضد أوليمبيا ليوبليانا أرقام أنسو فاتي (17 عاماً وشهراً واحداً و9 أيام) ولامين يامال (17 عاماً وشهرين و6 أيام).

وما يلفت الانتباه في ساتباييف ليس عمره، ولا أهدافه الـ13 والـ8 تمريرات حاسمة في 30 مباراة هذا الموسم، بل إنه وقّع بالفعل لتشيلسي مقابل 4 ملايين يورو كأعلى صفقة في تاريخ الدوري الكازاخي. وسيكمل البلوز التعاقد معه في عام 2026، عندما يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

وتكمُن أبرز نقاط قوة ساتباييف في سرعته وقوته وينهي الهجمات ببراعة بكلتا قدميه، لكنه لا يزال قادراً على التطور كثيراً، ولا يزال أمامه الكثير ليتعلمه عن كرة القدم، وهذا أمر طبيعي، فعمره 17 عاماً فقط، بحسب صحيفة «ماركا»، ويتمتع أيضاً بلياقة بدنية استثنائية، في مواجهة سيلتيك، قطع مسافة 11.76 كيلومتر، ووصل إلى سرعة قصوى بلغت 35.69 كم/ساعة.

وتُعد الضجة المحيطة بالمهاجم الشاب هائلة، حيث يقول كايرات بورانباييف، مالك كايرات، عنه: «يذكرني بأجويرو»، مدعياً أن قيمته قد تصل إلى «50 مليون يورو» مستقبلاً.

ولا شك أن ساتباييف يتمتع بطموح كبير، حيث قال رداً على سؤال بشأن إمكانية الفوز بدوري أبطال أوروبا وجائزة الكرة الذهبية: «أريد الفوز بجميع هذه الجوائز والكؤوس، ومساعدة بلدي على التأهل لكأس العالم».