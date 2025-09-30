العين يحسم «البداية الخليجية» برباعية

معتز الشامي (العين)

فاز فريق العين على حساب ضيفه سترة البحريني بنتيجة 4-1 في افتتاح مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية، ليستهل مشواره بالتألق اللافت والمنافسة بقوة على بطاقة مؤهلة للدور التالي من البطولة.

سجل للعين إبراهيم جمال مدافع سترة بالخطأ في مرماه، من تسديدة لحسين رحيمي عند الدقيقة 21، ويوسف سليمان بالدقيقة 82، وعزز حسين رحيمي بالهدف الثالث في الدقيقة 87، و ساركي بالدقيقة 90+2، بينما سجل هدف نادي سترة الوحيد كارلوس فازكيز في الدقيقة 41.

وانهى العين الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يعود الفريق في الشوط الثاني ويحكم سيطرته على مجريات اللعب ويضيع لاعبوه أكثر من فرصة محققة، حتى تمكن سعيد سليمان من تسجيل هدف الفريق الثاني عند الدقيقة 82 من عرضية متقنة، بينما أضاف حسين رحيمي الهدف الثالث للعين في الدقيقة 87 من مهارة فردية واختراق لدفاعات الضيوف، وأضاف ساركي الهدف الرابع من مجهود فردي لافت عندما تلقى تمريرة توغل بها من الجهة اليسرى وسدد قوية مباغتة لتسكن شباك سترة، لينهي المباراة برباعية مقابل هدف لـ«الزعيم».

دفع الإيطالي ماتيو لومباردو المدرب المساعد للصربي فلاديمير إيفيتش، بتشكيلة مزجت بين عناصر من فريق تحت 23 سنة وبعض عناصر الفريق الأول، لاسيما في وجود حازم عباس وحسين رحيمي، واعتمد لومباردو على عدد من الوجوه الجديدة الذين يشكلون الصف الثاني لـ«الزعيم» الذي دخل المباراة، كتجربة قوية، هدفها الوقوف على قدرات اللاعبين ومنحهم فرصة كافية للاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة في مشاركة خارجية رسمية، قل تصعيد أبرز العناصر الموهوبة للفريق الأول، لزيادة اللاعبين المؤهلين للمشاركة مع العين في مشوار الموسم الطويل، الذي يدخله الفريق بدوافع الفوز بجميع الألقاب.