الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يحسم «البداية الخليجية» برباعية

العين يحسم «البداية الخليجية» برباعية
30 سبتمبر 2025 21:37

معتز الشامي (العين)

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يفتتح "العين ماسترز" للريشة الطائرة
برعاية هزاع بن زايد.. العين تستضيف "ختامي الهجن" بمشاركة محلية وخليجية

فاز فريق العين على حساب ضيفه سترة البحريني بنتيجة 4-1 في افتتاح مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية، ليستهل مشواره بالتألق اللافت والمنافسة بقوة على بطاقة مؤهلة للدور التالي من البطولة.
سجل للعين إبراهيم جمال مدافع سترة بالخطأ في مرماه، من تسديدة لحسين رحيمي عند الدقيقة 21، ويوسف سليمان بالدقيقة 82، وعزز حسين رحيمي بالهدف الثالث في الدقيقة 87، و ساركي بالدقيقة 90+2، بينما سجل هدف نادي سترة الوحيد كارلوس فازكيز في الدقيقة 41.
وانهى العين الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يعود الفريق في الشوط الثاني ويحكم سيطرته على مجريات اللعب ويضيع لاعبوه أكثر من فرصة محققة، حتى تمكن سعيد سليمان من تسجيل هدف الفريق الثاني عند الدقيقة 82 من عرضية متقنة، بينما أضاف حسين رحيمي الهدف الثالث للعين في الدقيقة 87 من مهارة فردية واختراق لدفاعات الضيوف، وأضاف ساركي الهدف الرابع من مجهود فردي لافت عندما تلقى تمريرة توغل بها من الجهة اليسرى وسدد قوية مباغتة لتسكن شباك سترة، لينهي المباراة برباعية مقابل هدف لـ«الزعيم».
دفع الإيطالي ماتيو لومباردو المدرب المساعد للصربي فلاديمير إيفيتش، بتشكيلة مزجت بين عناصر من فريق تحت 23 سنة وبعض عناصر الفريق الأول، لاسيما في وجود حازم عباس وحسين رحيمي، واعتمد لومباردو على عدد من الوجوه الجديدة الذين يشكلون الصف الثاني لـ«الزعيم» الذي دخل المباراة، كتجربة قوية، هدفها الوقوف على قدرات اللاعبين ومنحهم فرصة كافية للاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة في مشاركة خارجية رسمية، قل تصعيد أبرز العناصر الموهوبة للفريق الأول، لزيادة اللاعبين المؤهلين للمشاركة مع العين في مشوار الموسم الطويل، الذي يدخله الفريق بدوافع الفوز بجميع الألقاب.

العين
دوري أبطال الخليج للأندية
إيفيتش
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الرياضة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
اليوم 15:05
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©