أبوظبي تبدأ «العد التنازلي» لاحتضان دورة «ألعاب المستقبل»

مراد المصري (أبوظبي)



انطلق العد التنازلي لاحتضان أبوظبي دورة ألعاب المستقبل 2025، وهو الحدث الأكبر من نوعه في العالم والأبرز في عالم رياضات الفيجيتال، والذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي من 18 إلى 23 ديسمبر المقبل، وتضم منافسات متنوعة ضمن تخصصات رياضية مبتكرة، مثل كرة السلة الفيجيتالية، وكرة القدم الفيجيتالية، ورياضة القتال الفيجيتالية، ومعركة الروبوتات، وسباق طائرات الدرون، وألعاب موبا، وغيرها الكثير.

وأكد نيس هات، الرئيس التنفيذي لشركة فيجيتال إنترناشونال، الجهة المالكة للحقوق العالمية، أن ما يميز دورة ألعاب المستقبل في أبوظبي عن غيرها من الفعاليات الرياضية العالمية، أن هذه الدورة تؤدي دوراً رئيساً في إعادة صياغة مفهوم المنافسة في عصرنا الرقمي الحالي، ووقع الاختيار على أبوظبي كونها تحتضن جوهر المستقبل.

وقال: «تتمحور عملية اختيار مدينة مضيفة حول إيجاد شريك حقيقي يدعم رؤية وقيم فيجيتال إنترناشيونال، وندرك جميعاً التزام أبوظبي الراسخ بالابتكار وتطوير التكنولوجيا، وتركيزها على تعزيز مشاركة الجيل الشاب في عملية التطوير، بالإضافة إلى اهتمامها الكبير بتقديم مفهوم رياضات الفيجيتال إلى شريحة أوسع من الجمهور، كما تمتلك أبوظبي بنية تحتية عالمية المستوى وخبرة واسعة في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية، وتشكّل منصة مثالية لألعاب المستقبل والترويج لرياضات الفيجيتال على مستوى العالم».

وفيما يتعلق بمفهوم رياضات الفيجيتال، قال: «نشأت رياضات الفيجيتال نتيجة ارتفاع مستويات تفاعل الشباب واليافعين مع المنصات الرقمية، مقارنةً بالرياضات التقليدية، وتهدف إلى سد هذه الفجوة بين النوعين الرقمي والبدني، وتمثّل ألعاب المستقبل فرصة فريدة تتيح للمتسابقين تنمية مهاراتهم ليتمكّنوا من المنافسة في الرياضات البدنية والألعاب الرقمية التفاعلية في بيئة مبتكرة، وضمن تخصصات رياضية متنوعة، ويبدأ الرياضيون منافساتهم في الألعاب الافتراضية قبل الانتقال إلى الملاعب لاختبار مهاراتهم الرياضية في العالم الحقيقي، ويتطلّب هذا المفهوم مستويات عالية من السرعة والمهارة، ويفرض على المشاركين تقديم أفضل أداء في العالم الافتراضي والحقيقي».

وتابع هات: «ندرك تماماً أن تفاعل الجمهور يتنوع بشكلٍ كبير حسب نوع الرياضة، وتشكّل رياضات الفيجيتال نموذجاً هجيناً يستقطب جماهير الألعاب الرقمية والرياضات التقليدية، وهو نموذج شامل ومتنوع وعالمي ومستدام، ولهذا فإننا نعتبر هذا النموذج هو مستقبل الرياضة.

وشدد هات أن ألعاب المستقبل تسهم في تفعيل دور الشباب والابتكار، وتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2030، وقال:«توفر رياضات الفيجيتال مسارات جديدة للرياضيين اليافعين تتيح لهم التنافس وتطوير مهاراتهم واكتساب خبرة مميزة على المستوى العالمي، كما تمكّنهم من المشاركة في مسابقات عالمية، مثل ألعاب المستقبل، وتُعرّف الرياضيين على المعايير العالمية وتساعدهم على صقل مهاراتهم في الرياضات التقليدية والألعاب الرقمية».

وختم الرئيس التنفيذي لشركة فيجيتال إنترناشونال حديثه بالإشارة إلى الترقب الكبير لإقامة الفعالية العالمية المقبلة في أبوظبي، وقال:«تفتح كل دورة لألعاب المستقبل آفاقاً جديدة لهذه الرياضة، ونحن سعداء بالجهد الذي تبذله أسباير، وهي الجهة المحلية المنظمة لدورة ألعاب المستقبل 2025، بالتعاون مع شركة إثارة، شريك تنفيذ الفعالية، والتزامهما بتقديم فعاليات لا تنسى للرياضيين والمشجعين والجمهور».