دوري أبطال آسيا 2.. الوصل يرفع شعار الصدارة في مواجهة الوحدات

أبوظبي (الاتحاد)

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى استاد الملك عبدالله الثاني في عمّان، حيث يخوض الوصل المباراة الثانية له في دوري أبطال آسيا 2، حين يواجه الوحدات الأردني عند الساعة السابعة مساءً.

ويدخل «الإمبراطور» اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز التاريخي على الاستقلال الإيراني 7-1 في الجولة الافتتاحية، وهو أكبر انتصار يحققه فريق إماراتي على نادٍ إيراني في تاريخ البطولة، وتاريخ مواجهات أندية البلدين.

ومنحت تلك النتيجة «الفهود» صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن المحرق البحريني، وأكدت أن الوصل يسير بثبات في مشواره القاري.

من جانبه، ذكر لويس كاسترو مدرب الوصل، أن مباراة الوحدات لا تقل أهمية عن اللقاء الأول أمام الاستقلال، مؤكداً للاعبين في المحاضرة الفنية التي سبقت اللقاء المرتقب، أن الفوز الثاني سيمنح الفريق أفضلية قوية في سباق الصدارة للمجموعة الأولى، وسيكون بمثابة رسالة واضحة لبقية الأندية بأن الوصل جاء للمنافسة على اللقب، وليس لمجرد المشاركة، كما شدد كاسترو على أن جماهير الإمبراطور تنتظر الانتصارات دائماً، واللاعبون مطالبون بإدراك حجم المسؤولية في الدفاع عن طموحات النادي في البطولة القارية.

ويستفيد الوصل من استعادة الثقة محلياً قبل مواجهة الوحدات، حيث فاز على الشارقة في قمة الجولة الخامسة، لكن عليه أن يثبت جاهزيته الهجومية تحديداً وقدراته في البطولة الآسيوية، مع سعيه لترسيخ موقعه في القمة، وتأكيد أنه قادر على الذهاب بعيداً في المنافسة.

وفي المقابل، يدخل الوحدات المباراة بعد خسارته الثقيلة أمام المحرق البحريني 0-4، وهو ما يزيد من صعوبة مهمته أمام الوصل المتألق. ورغم امتلاكه الأرض والجمهور، إلا أن الضغوط كبيرة على الفريق الأردني الذي يسعى لاستعادة توازنه.