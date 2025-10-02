«سان جيرمان» يرسخ عقدة برشلونة في الزيارة الثالثة

برشلونة (د ب أ)

حقق باريس سان جيرمان فوزا ثمينا خارج ملعبه بالتغلب على مضيفه برشلونة الإسباني بنتيجة 2 / 1، مساء الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. لم يستغل برشلونة تقدمه بهدف فيران توريس بعد مرور 19 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب لويس كومبانيس في مونتجويك معقل الفريق الكتالوني. وأدرك الضيوف التعادل بهدف سيني مايولو في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وخطف حامل اللقب نقاط اللقاء بهدف في توقيت قاتل سجله المهاجم البرتغالي، جونزالو راموس، في الدقيقة 90، ليمنح الفريق الفرنسي ثلاث نقاط ثمينة خارج ملعبه.

كما واصل سان جيرمان تفوقه في معقل برشلونة للزيارة الثالثة على التوالي بعد الفوز 4 / 1 مرتين في 2021 و2004 بينما حقق برشلونة آخر فوز على ضيفه الباريسي بنتيجة 6 / 1 في إياب دور الـ16 لعام 2017.

وتساوت أيضاً الكفة في المواجهات المباشرة بستة انتصارات لكل فريق، مقابل التعادل في 4 مباريات.

ورفع العملاق الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه 4 / صفر في الجولة الأولى على أتالانتا الإيطالي، ويستعد لمواجهة باير ليفركوزن الألماني في الجولة الثالثة يوم 21 أكتوبر. أما برشلونة تجمد رصيده عند 3 نقاط بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد 2 / 1 في الجولة الماضية، ويستضيف أولمبياكوس اليوناني في الجولة الثالثة.