كوفاتش: دورتموند استفاد من الحظ أمام بلباو



برلين (د ب أ)



أكد كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إن القليل من الحظ حالف فريقه في الفوز 4 - 1 على ضيفه أتلتيك بلباو في المباراة التي جمعتهما الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وسجل بوروسيا دورتموند هدفين في الدقائق الاخيرة ليحسم الفريق أول انتصار له في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، ذلك بعد شوط ثان مليء بالتوتر، شهد إلغاء هدف التعادل لأتلتيك بلباو بداعي التسلل.

وقال كوفاتش عقب المباراة: «قمنا تقريباً بكل شيء بطريقة صحيحة حتى تقدمنا بهدفين نظيفين، ثم سجلوا هدفاً وجعلوا النتيجة 2 - 1، وكان الأمر صعباً بعض الشيء علينا لفترة من الوقت».

وأضاف: «فنيا، كنا الأفضل، وحالفنا الحظ قليلا. تحتاج للحظ في دوري أبطال أوروبا أيضاً».

وتفادى دورتموند تكرار السيناريو الدرامي الذي حدث في مباراته الافتتاحية ضد يوفنتوس، حيث كان الفريق الألماني متقدما 4 - 2 حتى الوقت البدل الضائع، عندما سجل الفريق الإيطالي هدفين ليحصدوا نقطة التعادل.

وقال لاعب خط الوسط جوليان براندت إن دورتموند «كان بإمكانه حسم النتيجة، عندما كان متقدما بهدفين نظيفين» أمام بلباو.

وأضاف: «لم نفعل ذلك، وهذا جعل المباراة بها القليل من التوتر، نحن بحاجة للتعلم من هذا، ولكن الشيء المهم أننا حققنا الفوز في النهاية».

وأكد: «في الشوط الثاني، كان الوضع فوضوياً بعض الشيء. كنا محظوظين بإلغاء الهدف. خلال تلك الفترة، سمحنا للأمور بأن تصبح مثيرة».

وفي الدوري الألماني، يحتل دورتموند المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي بايرن ميونيخ (المتصدر)، حيث يخوض الفريق مباراة مرتقبة ضد لايبزج، صاحب المركز الثالث، السبت.

وتحدث مارسيل سابيتزر، لاعب خط الوسط، عن مواجهة ناديه السابق، حيث قال «إنها مباراة بالغة الأهمية، ويمكن أن تضعنا في موقف جيد، إننا نتطلع إليها».

من جانبه، شدد كوفاتش «حتى الآن، كل شيء على ما يرام» قبل مواجهة لايبزج بالدوري الألماني.

وتابع: «لا يوجد لاعب مصاب، ولا أحد لديه أي شكاوى. كان الجميع حاضرين وأكملوا برنامج اليوم».

وعلى عكس دورتموند، لا يلعب لايبزج في أي من البطولات الأوروبية هذا الموسم، وهو ما يعتبره كوفاتش «ميزة كبيرة» للمدرب أولي فيرنر.