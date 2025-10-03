السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
فيفا يطلق «تريوندا» الكرة الرسمية لمونديال 2026

فيفا يطلق «تريوندا» الكرة الرسمية لمونديال 2026
3 أكتوبر 2025 11:24

معتز الشامي (أبوظبي)

وصل العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2026 إلى واحدة من آخر محطاته البارزة، والمتمثلة في إطلاق الكرة الرسمية للبطولة «تريوندا» من أديداس، ويأتي اسم الكرة الرسمية «TRIONDA» وهي كلمة إسبانية تعني «الأمواج الثلاثة»، لتمثل إلى جانب ميزات التصميم الفريدة والمبتكرة الأخرى، فرصة للاحتفاء باتحاد ثلاث دول، كندا والمكسيك والولايات المتحدة، لاستضافة بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الحدث الكروي الأبرز على الصعيد الدولي.
ويأتي كشف النقاب على الكرة الرسمية لمباريات البطولة، بعد سلسلة من المحطات البارزة الأخرى في الطريق إلى موعد انطلاق المنافسات، بما في ذلك الكشف عن التمائم الرسمية الثلاث، 
ويتميز تصميم الكرة الرسمية لمباريات البطولة بتداخُل الأحمر والأخضر والأزرق في احتفاء بهيج بالدول الثلاث المضيفة، بينما تتكوّن من أربع طبقات، وتحمل من الجهة الخارجية تشكيلات هندسية انسيابية، تعكس الأمواج المشار إليها في كلمة TRIONDA، بحيث تتداخل لتُشكل مثلثاً وسط الكرة، وذلك في إشارة إلى الاتحاد التاريخي للدول الثلاث المضيفة.
وتتزين الكرة برموز مختلفة تمثل كل دولة من الدول الثلاث المضيفة، من ورقة القيقب ممثل الطبيعة الكندية، إلى النسر المكسيكي مروراً بنجمة الولايات المتحدة، بينما تحتفي الزخارف الذهبية بكأس البطولة، وتؤكد على المكانة المرموقة التي تحظى بها مسابقة كأس العالم.
وتزخر الكرة الرسمية للمونديال بالعديد من التقنيات المبتكرة، حيث تم تصميم طبقاتها الأربع والدرزات العميقة من أجل خلق سطح يوفر لها ثباتاً مثالياً أثناء تحركها في الهواء، ما يضمن لها مقاومة هوائية كافية وموزّعة بالتساوي أثناء انتقالها في الهواء. 
أما الرموز المنقوشة التي لا تظهر إلا عن قرب، فإنها تُعزِّز تماسك الكرة والتسديد والمراوغة في الظروف المناخية، التي تتسم بالرطوبة أو عند اللعب فوق أرضية مبللة.
وتعود تقنية الكرة المتصلة بالتكنولوجيا لتطفو على السطح مرة أخرى في الكرة الرسمية لمباريات بطولة كأس العالم، حيث تشمل TRIONDA شريحة لاستشعار الحركة من أحدث طراز، وذلك بسرعة 500 هرتز، مما يمكن من رصد كل عنصر من عناصر حركة الكرة، إذ تُرسل هذه التقنية بيانات دقيقة إلى نظام حَكَم الفيديو المساعد بشكل آني، ما يعزز عملية اتخاذ القرارات من قِبل حُكام المباريات، بما في ذلك الحوادث المُتعلقة بحالات التسلل.

كأس العالم
الفيفا
