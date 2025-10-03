فتح باب التسجيل للمشاركة في تحدي دبي للدراجات الهوائية



دبي (وام)



أعلنت اللجنة المنظمة لتحدي دبي للياقة، فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة من «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية دي بي ورلد، المقرر إقامته 2 نوفمبر 2025.

ويعد «تحدي دبي للدراجات الهوائية» أكبر حدث مجتمعي من نوعه في المنطقة، وأحد أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة»، حيث يجمع آلاف المشاركين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة على مسارات بين معالم دبي الأيقونية مثل «متحف المستقبل»، و«قناة دبي المائية»، و«برج خليفة».

ويتيح الحدث للمشاركين فرصة المشاركة عبر مسارين رئيسين، الأول يمتد لمسافة 12 كم على شارع الشيخ زايد، والثاني مسار عائلي بطول 4 كم في وسط مدينة دبي، مع تخصيص نقاط انطلاق لأصحاب الهمم باستخدام الدراجات المهيأة لاحتياجاتهم.

وأكد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، أن التحدي يمثل إحدى أبرز الفعاليات المجتمعية ضمن «تحدي دبي للياقة»، مشيراً إلى أن أعداد المشاركين شهدت نمواً بنسبة 85% منذ انطلاق الحدث، بما يجسد نجاحه المتواصل ومكانة دبي مدينة رائدة في الرياضة واللياقة.

من جانبه، أوضح أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن التحدي يتيح الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع للمشاركة في أجواء رياضية ومجتمعية تعكس مكانة دبي العالمية، لافتاً إلى أن عودة «تحدي جولات السرعة» تضيف بعداً جديداً لعشاق ركوب الدراجات.

من جهته، قال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي، إن التحدي يجسد احتفاءً بالصحة والمجتمع وروح دبي، مشيراً إلى أن ركوب الدراجات على شارع الشيخ زايد بين أبرز معالم المدينة يُعد من أهم محطات الفعالية كل عام.