غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية

ليفربول(أ ف ب)

أكد المدرب الهولندي لليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أرني سلوت غياب حارس مرماه الأساسي الدولي البرازيلي أليسون بيكر، عن الملاعب إلى ما بعد النافذة الدولية المقبلة، وذلك إثر تعرضه للإصابة خلال المباراة ضد جلطة سراي التركي (0-1) الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي عشية مواجهة تشيلسي المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز: «لن يكون أليسون ضمن عداد الفريق في مباراة الغد، ولن يسافر أيضاً للالتحاق بالمنتخب البرازيلي»، مشيراً إلى صعوبة معرفة فترة تعافي الحارس من الإصابة.

وأضاف: «سيكون الأمر مفاجئاً إذا لعب في المباراة الأولى بعد النافذة الدولية، التي تستغرق 10 أيام، ابتداء من الاثنين المقبل، ثم قد تسير الأمور بسرعة أكبر أو اقل».

وأصيب أليسون بتمزق في العضلة الخلفية في الدقيقة 56 ضد جلطة سراي، وحل بدلاً منه الحارس الجورجي جورجي مامارداشفيلي.

وكشف سلوت أن المهاجم الفرنسي هوجو ايكيتيكيه الذي يتعافى من إصابة طفيفة سيتدرب اليوم الجمعة، قبل اتخاذ القرار النهائي بمشاركته من عدمها في مواجهة تشيلسي.

ويتصدر ليفربول الترتيب متقدماً بفارق نقطتين عن أرسنال (15 مقابل 13).