السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية

غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
3 أكتوبر 2025 14:01

ليفربول(أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«الصفقة المثالية» تتحول إلى «كابوس» في يوفنتوس!
مدرب أرسنال يسعى لتجنب السقوط أمام وستهام في «اللقاء 300»

أكد المدرب الهولندي لليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أرني سلوت غياب حارس مرماه الأساسي الدولي البرازيلي أليسون بيكر، عن الملاعب إلى ما بعد النافذة الدولية المقبلة، وذلك إثر تعرضه للإصابة خلال المباراة ضد جلطة سراي التركي (0-1) الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.
وقال سلوت في مؤتمر صحفي عشية مواجهة تشيلسي المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز: «لن يكون أليسون ضمن عداد الفريق في مباراة الغد، ولن يسافر أيضاً للالتحاق بالمنتخب البرازيلي»، مشيراً إلى صعوبة معرفة فترة تعافي الحارس من الإصابة.
وأضاف: «سيكون الأمر مفاجئاً إذا لعب في المباراة الأولى بعد النافذة الدولية، التي تستغرق 10 أيام، ابتداء من الاثنين المقبل، ثم قد تسير الأمور بسرعة أكبر أو اقل».
وأصيب أليسون بتمزق في العضلة الخلفية في الدقيقة 56 ضد جلطة سراي، وحل بدلاً منه الحارس الجورجي جورجي مامارداشفيلي.
وكشف سلوت أن المهاجم الفرنسي هوجو ايكيتيكيه الذي يتعافى من إصابة طفيفة سيتدرب اليوم الجمعة، قبل اتخاذ القرار النهائي بمشاركته من عدمها في مواجهة تشيلسي.
ويتصدر ليفربول الترتيب متقدماً بفارق نقطتين عن أرسنال (15 مقابل 13).

أليسون بيكر
دوري أبطال أوروبا
ليفربول
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©