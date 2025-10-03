ربع نهائي مثير في «عربية السلة»



علي معالي (أبوظبي)



تقام يوم السبت مباريات ربع نهائي بطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال، بصالة نادي النصر في دبي، يلتقي المنامة البحريني مع كاظمة الكويتي، والكويت الكويتي مع الريان القطري، والأنطوني اللبناني مع العربي القطري «حامل اللقب»، وأهلي طرابلس الليبي مع الحكمة اللبناني، وتختتم المنافسات مساء الاثنين، وكان النصر ممثل سلة الإمارات ودّع البطولة بالخسارة في دور الـ16 أمام الكويت الكويتي.

وتعتبر كل مباراة في ربع النهائي بمثابة قمة، في ظلّ المستوى الذي تطوّر كثيراً بين فرق البطولة، وهناك أكثر من مُرشح اللقب العربي في «النسخة 37»، وتعتبر مباراة أهلي طرابلس والحكمة، بمثابة نهائي مبكر لوجود لاعبين متميزين بالفريقين، وأي منهما مرشح للفوز بالبطولة، وبالتالي فإن لقاءهما بهذه المرحلة، يجعل كل منهما يقدم أفضل ما لديه لحجز مقعده في المربع الذهبي، والسعي للتتويج باللقب.