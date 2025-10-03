السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«إسعاد شرطة دبي» تحتفي بالمنتخب

3 أكتوبر 2025 15:40

 
دبي (الاتحاد)

تزامناً مع حملة «حلم وطن» لدعم المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تصفيات كأس العالم 2026، احتفت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز بطاقة إسعاد، بالجهازين الفني والإداري واللاعبين، متمنيةً لهم التوفيق في تمثيل الوطن، ومنحت أعضاء الفريق بطاقة إسعاد، التي تُعنى بتوفير خصومات في العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الحيوية. 
جاء ذلك خلال فعالية نظمها مركز بطاقة إسعاد، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، والعقيد صلاح المرزوقي، مدير مركز بطاقة إسعاد بالوكالة، وعدد من الضباط، وأعضاء المنتخب من الجهازين الفني والإداري واللاعبين.
وأكد العقيد المرزوقي، أن الاحتفاء يأتي في إطار دعم شرطة دبي للمنتخب، ضمن حملة «حلم وطن»، الهادفة إلى دعم الفريق في مبارياته المقبلة، ضمن الملحق المؤهل لكأس العالم، متمنياً لكافة أعضاء الفريق والاتحاد التوفيق وبذل كل الجهود لتحقيق حلم أبناء الوطن في الوصول إلى كأس العالم المقبل.
الجدير ذكره أن المنتخب الوطني يسافر إلى الدوحة لخوض تصفيات «مونديال 2026»، حيث يلعب مع عُمان 11 أكتوبر الحالي، وقطر 14 من الشهر ذاته.

الإمارات
دبي
المنتخب الوطني
تصفيات كأس العالم
كوزمين
شرطة دبي
قطر
عمان
