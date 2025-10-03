ألونسو الأسرع في «التجارب الأولى» بـ«جائزة سنغافورة»

سنغافورة (رويترز)



حقق فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أسرع زمن، في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة سنغافورة الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، متفوقاً على شارل لوكلير سائق فيراري، وبطل العالم ماكس فرستابن سائق رد بول.

وتمكّن متصدّر البطولة أوسكار بياستري وزميله في فريق مكلارين لاندو نوريس من تحقيق خامس وسادس أسرع زمنين في الحصة، خلف لويس هاميلتون في سيارة فيراري الأخرى.

وحقق ألونسو السائق الإسباني المخضرم الذي فاز بأول سباق «الفورمولا-1» في سنغافورة عام 2008، أزمنة سريعة وثابتة خلال حصة التجارب، وأنهى أسرع لفة له في دقيقة واحدة و31.116 ثانية.

وجاء لوكلير الذي انطلق من المركز الأول على حلبة مارينا باي مرتين لكن دون الفوز في سنغافورة، خلف السائق الإسباني (44 عاماً) بزمن قدره دقيقة واحدة و31.266 ثانية.

وكان أفضل زمن حققه الهولندي فرستابن الذي يمتلك آمالاً ضعيفة في النجاح في سنغافورة، رغم فوزه بآخر سباقين هو دقيقة واحدة و31.392 ثانية.

وسيحاول فرستابن تحقيق فوزه الأول في سنغافورة لإحياء آماله في التتويج ببطولة العالم للمرة الخامسة توالياً، مع تأخره بفارق 69 نقطة عن الأسترالي بياستري في ترتيب بطولة السائقين، وسيتطلع إلى تقليص هذا الفارق مطلع الأسبوع المقبل.

واشتكى بياستري الذي خاض سباقاً للنسيان في أذربيجان هذا الأسبوع، من انزلاق مقدمة السيارة في إحدى اللفات واصطدم بالحائط في لفة أخرى، لكنه حقق زمناً أفضل (دقيقة واحدة و31:481 ثانية) من نوريس (دقيقة واحدة و31:698 ثانية) الذي فاز من مركز أول المنطلقين في سنغافورة العام الماضي.

وحقق إسحاق حجار سائق فريق ريسنج بولز سابع أسرع زمن متفوقاً على كارلوس ساينز الذي فاز في سنغافورة مع فيراري في عام 2023، وصعد مع فريق وليامز إلى منصة التتويج قبل أسبوعين في باكو.

وجاء ثنائي مرسيدس جورج راسل وكيمي أنتونيلي في المركزين 11 و14، لكنهما اختارا مثل ساينز عدم المشاركة باستخدام الإطارات اللينة الأسرع.

ورغم لجوء الاتحاد الدولي للسيارات إلى لائحة «مخاطر الحرارة» للمرة الأولى في سباق الأحد، فإن الحصة جرت في طقس معتدل نسبياً وفقاً لمعايير سنغافورة.

وواجه أليكس ألبون سائق وليامز مصاعب جمة، بعد اشتعال النيران في سيارته، واضطر للعودة إلى حارة الصيانة دون تسجيل زمن للفة.

وقال وليامز إن الحريق كان بسبب «مشكلة في المكابح الخلفية»، وأعرب الفريق عن ثقته في قدرة السائق التايلاندي على المشاركة في حصة التجارب الثانية.