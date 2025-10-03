السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«أبيض الناشئين» يكتفي بـ «الوصافة الخليجية»

3 أكتوبر 2025

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

اكتفى منتخبنا الوطني للناشئين «مواليد 2009» بالمركز الثاني في بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً 2025، بعد خسارته أمام نظيره السعودي 0-2، في المباراة النهائية التي جرت على استاد حمد الكبير بالدوحة، في ختام النسخة التي أقيمت للمرة الأولى تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وجمعت أبرز المواهب الناشئة في المنطقة بمشاركة 8 منتخبات.
وأحرز المنتخب السعودي هدفي الفوز عبر عبدالعزيز فواز في الدقيقة 18، وعبدالرحمن سفياني في الدقيقة 49، ليحصد «أخضر الناشئين» مواليد 2008، والذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2025»، لقبه السادس في تاريخ البطولة بعد أعوام 2003 و2008 و2011 و2012 و2016.
ومثلت المشاركة في «خليجي الناشئين» الظهور الرسمي الأول للجيل الحالي من «أبيض الناشئين»، في إطار استعداداته لخوض كأس آسيا تحت 17 عاماً 2026، والمقررة من 7 إلى 24 مايو في السعودية، ليشكل هذا الاستحقاق محطة مهمة على طريق الإعداد لاختبارات أكثر قوة على الصعيد القاري.

الإمارات
كأس الخليج
السعودية
منتخب الناشئين
قطر
