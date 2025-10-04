الاتحاد الآسيوي: منتخب الإمارات يبحث عن تكرار إنجاز «مونديال 1990»



معتز الشامي (أبوظبي)



تتجه أنظار القارة الآسيوية إلى المرحلة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تنطلق 8 أكتوبر الجاري، وسط أجواء مغلفة بالآمال والطموحات.

وفي تقرير للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ألقى خلاله الضوء على أهمية تلك المرحلة من التصفيات، والتي تدخلها 6 منتخبات، تخوض خلالها صراعاً شرساً على بطاقتين مباشرتين إلى «المونديال»، مع تأهل صاحب الصدارة من كل مجموعة، فيما ينتظر «الوصيف» فرصة أخيرة عبر مواجهة فاصلة في المرحلة الخامسة، والتي تقام لاحقاً في نوفمبر المقبل من مباراتي ذهاب وإياب تجمع بين وصيف كل مجموعة، ليتأهل بعدها الفائز إلى مرحلة «الملحق العالمي».

وشدد تقرير «الآسيوي» على أن منتخب الإمارات الذي يشارك في المجموعة الأولى مع قطر وعُمان، يلاحق تكرار حلم «مونديال 1990»، عندما يدخل السباق على بطاقة مؤهلة إلى كأس العالم 2026، في يوم 11 أكتوبر، حيث يبدأ مشواره بمواجهة عُمان.

وقال التقرير: «(الأبيض) الذي يخوض التصفيات للمرة الـ 11، يبحث عن إنهاء غياب دام منذ مونديال 1990، بينما اللقاء الأخير بين المنتخبين انتهى بالتعادل 1-1 في كأس الخليج الأخيرة، ما يزيد من إثارة المواجهة المرتقبة».

وتنقسم المنتخبات إلى مجموعتين بنظام الدوري من مرحلة واحدة، حيث تستضيف قطر مباريات المجموعة الأولى، بينما تقام لقاءات المجموعة الثانية في جدة بتنظيم الاتحاد السعودي، بحيث تضم المجموعة الأولى، قطر «المصنفة 53 عالمياً»، الإمارات «67»، عُمان «78»، والمجموعة الثانية، السعودية «59»، العراق «58»، إندونيسيا «119».

وستكون مباراة الافتتاح للمجموعة الأولى بين قطر وعُمان على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، ويدخل المنتخب العُماني بطموح كتابة التاريخ في مشاركته العاشرة بالتصفيات، بحثاً عن تأهل أول إلى «المونديال».

ويستند «الأحمر» إلى فوزه التاريخي على قطر 2-1 في «خليجي 25» خلال ديسمبر 2024، وهو الأول له على «العنابي» منذ عام 2009، وفي المقابل، يسعى بطل آسيا 2023، المنتخب القطري، إلى بداية قوية تعزز حلم مشاركة ثانية بعد ظهوره منظماً لـ «نسخة 2022».

وفي المجموعة الثانية، يلتقي السعودية وإندونيسيا في افتتاحية مشتعلة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، المنتخب الإندونيسي، الذي ظهر في مونديال 1938 باسم «جزر الهند الشرقية الهولندية»، أحدث مفاجأة في المرحلة السابقة بفوزه على «الأخضر»، لكن السعودية صاحبة 6 مشاركات سابقة، تطمح لتحقيق التأهل الثالث على التوالي والسابع في تاريخها.

أما منتخب العراق، بطل آسيا 2007، يخوض أولى مواجهاته 11 أكتوبر أمام إندونيسيا، ويتطلع «أسود الرافدين» إلى تأهل ثانٍ بعد مونديال 1986، ويملك سجلاً مثالياً أمام منافسه الآسيوي، إذ فاز في آخر 8 لقاءات مباشرة.

وتُختتم الجولة الأخيرة 14 أكتوبر بلقاء قطر مع الإمارات، والسعودية مع العراق، وربما تحدد المباراتان بشكل مباشر هوية المتأهلين، أما وصيفا المجموعتين يلتقيان في ملحق ثنائي الذهاب والإياب 13 و18 نوفمبر، ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي، وتصارع منتخبات من قارات أخرى على إحدى البطاقتين المتبقيتين إلى «المونديال».