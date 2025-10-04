منتخب السعودية يستدعي العمري لتصفيات «مونديال 2026»



الرياض (د ب أ)



واصل المنتخب السعودي تدريباته، استعداداً لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي، حسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تمارين الاستحواذ، ثم تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن تختتم بمناورة على كامل الملعب.

على صعيد متصل، شارك اللاعب حسان التمبكتي في التدريبات الجماعية برفقة زملائه.

فيما اكتفى الثنائي أيمن يحيى ومحمد سليمان بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

كما انتظم عبدالإله العمري في معسكر «الأخضر»، بعد استدعائه من المدير الفني، وشارك في التدريبات الجماعية.