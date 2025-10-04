أموريم يواجه «عُقدة المباراة 50» لمدربي اليونايتد!

معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف مانشستر يونايتد فريق سندرلاند، على ملعب «أولد ترافورد»، اليوم، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى فريق المدرب روبن أموريم إلى التعافي من الخسارة القاسية (1-3)، التي تعرض الأسبوع الماضي أمام برينتفورد.

وستكون هذه المباراة هي المرة الأولى يواجه فيها مانشستر يونايتد فريق القطط السوداء منذ عام 2017، بعد صعوده إلى «البريميرليج» هذا الموسم، وتمثّل مباراة سندرلاند نذير شؤم خاصاً بمان يونايتد، حيث ستكون هذه المباراة الخمسين لروبن أموريم على رأس قيادة مان يونايتد في جميع المسابقات، ولم يتمكّن أيٌ من المدربين الخمسة الأخيرين للنادي من الفوز بمباراتهم رقم 50.

وفشل ديفيد مويس ولويس فان جال وجوزيه مورينيو وأولي جونار سولسكاير وإريك تين هاج، في الفوز في مباراتهم رقم 50 مع مانشستر يونايتد، فهل يكسر أموريم عقدة المباراة رقم 50 لمدربي يونايتد؟

فيما فاز يونايتد في آخر مباراتين على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، أي ما يعادل مجموع انتصاراته في مبارياته التسع السابقة على ملعب «أولد ترافورد»، ومع ذلك، يسعى الشياطين الحمر إلى تحقيق 3 انتصارات متتالية على أرضهم للمرة الأولى، منذ فوزهم بـ8 انتصارات متتالية بين أبريل وأغسطس 2023.

وبعد أن حقق الفريق الصاعد حديثاً أفضل بداية له في 6 مباريات منذ وستهام في عام 2012، يراهن سندرلاند على فرصه في تحقيق فوز نادر في مانشستر، حيث لم يفز سوى مرة واحدة من أصل 29 مباراة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ناديي المدينة.

مع 4 تعادلات فقط تلاها هذا الفوز، فإن متوسط نقاطهم في المباراة الواحدة، البالغ 0.24، هو الأسوأ بين الفرق التي لعبت أكثر من 15 مباراة خارج أرضها ضد يونايتد ومانشستر سيتي.

وتشير نتائج المواجهات المباشرة إلى تفوق مانشستر يونايتد، حيث خسر يونايتد مباراتين فقط من آخر 30 مباراة في الدوري ضد سندرلاند (فاز 22)، وهذه هي أول خسارة له منذ فوزه 3-0 في أبريل 2017، وسجله في تجنب الهزيمة في «أولد ترافورد» أقوى.

كما أن سجلّه في تجنب الهزيمة على ملعب أولد ترافورد أقوى، ففي جميع المسابقات، نجح سندرلاند في الفوز بمباراة واحدة فقط من آخر 31 مباراة خارج أرضه ضد يونايتد، وكانت بنتيجة 1-0 في مايو 2014، وزار فريق «القطط السوداء» ملعب أولد ترافورد 3 مرات فقط منذ ذلك الحين، حيث سجّل هدفاً واحداً خلال الهزائم الثلاث التي تعرضوا لها.

وتتوقع شبكة «أوبتا» أن يكون مانشستر يونايتد هو المرشح الأوفر حظاً للفوز في هذه المباراة بنسبة 59.7%، في حين تصل نسبة التعادل إلى 21.1% أكثر بقليل من فوز سندرلاند البالغة 19.2%.