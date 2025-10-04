وستهام يطارد رقماً تاريخياً على ملعب الإمارات أمام أرسنال



معتز الشامي (أبوظبي)



يعود أرسنال إلى منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، عندما يستقبل وستهام، على ملعب الإمارات، في ديربي لندني مثير، ويسعى أرسنال لمواصلة سلسلة انتصاراته، بعد الفوز المثير على نيوكاسل في المواجهة الأخيرة بالدوري، والذي رفعه إلى المركز الثاني في جدول الترتيب.

ويستطيع أرسنال اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي، إذا فاز في ديربي لندن على وستهام يونايتد، حيث يواجه ليفربول الجريح اختباراً صعباً أمام تشيلسي اليوم.

ويسعى وستهام إلى تحقيق رقم تاريخي ضد أرسنال لم يحققه سوى مانشستر سيتي، وحال فوزه يصبح وستهام الثاني فقط في «البريميرليج»، بعد «مان سيتي»، الذي يفوز بـ3 مباريات متتالية خارج أرضه في الدوري ضد «المدفعجية».

وخسر أرسنال 4 مباريات فقط من آخر 42 مباراة خاضها على أرضه في الدوري الإنجليزي (فاز 29 وتعادل 9)، وكان وستهام مسؤولاً عن 50% من هذه الخسائر.

وربما يكون وستهام، الذي يخوض مباراته الثانية تحت قيادة المدرب الجديد نونو إسبيريتو سانتو، قد حقق بعض النجاح في زيارتيه الأخيرتين إلى ملعب الإمارات، لكنه خسر ديربيات لندن في الدوري الإنجليزي أكثر من أي فريق آخر (134)، حيث خسر 8 من أصل 11 مباراة سابقة (فاز في مباراتين وتعادل واحد).

ومع ذلك، كان أداء وستهام جيداً خارج أرضه، حيث خسر مباراة واحدة فقط من آخر 5 مباريات خارج أرضه (فاز 3 وتعادل واحد)، وحصد جميع نقاطهم العشر الأخيرة في البطولة خارج ملعب لندن.

ويُعد أرسنال ملوك الركنيات في «البريميرليج»، حيث جاءت 9 من آخر 14 هدفاً سجلها الفريق في الدوري الممتاز من ركلات ثابتة (7 ركلات ركنية، ركلة حرة واحدة، ضربة جزاء واحدة)، وتمثّل الركلات الركنية 16.7% من أهداف الدوري التي سجلها الفريق تحت قيادة ميكيل أرتيتا (64 من أصل 408).

وأما منافسه الليلة، خسر أرسنال مباراتيه السابقتين على أرضه في الدوري أمام وستهام، الأولى بنتيجة 2-0 في ديسمبر 2023، والثانية بنتيجة 1-0 في فبراير من هذا العام.

ولم يسبق لفريق وستهام أن فاز خارج أرضه على أرسنال سوى مرة واحدة في 3 مباريات متتالية، وكان ذلك في الفترة ما بين نوفمبر 1991 ومارس 1995.

وحال فوزه، سيكون وستهام الفريق الثاني الذي يصل إلى 3 انتصارات متتالية خارج أرضه ضد أرسنال في حقبة «البريميرليج» التي بدأت في 1992، حيث حقق مانشستر سيتي 6 انتصارات متتالية بين مارس 2018 وفبراير 2013.

وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز أرسنال بالمباراة بنسبة كبيرة تبلغ 76.7% رغم الهزائم على أرضه، وعلى النقيض من ذلك، تبلغ فرص فوز وستهام 9.4% فقط، في حين تبلغ احتمالات التعادل 13.9%.