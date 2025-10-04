الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
بايرن ميونيخ «18 من 18» في «البوندسليجا»

بايرن ميونيخ «18 من 18» في «البوندسليجا»
4 أكتوبر 2025 22:44

 
برلين (د ب أ)

ابتعد فريق بايرن ميونيخ حامل اللقب بصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بفضل فوزه المثير على مضيفه اينتراخت فرانكفورت 3 -صفر، في الجولة السادسة لـ «البوندسليجا».
ويدين النادي البافاري بالفضل في هذا الفوز للجناح الكولومبي الدولي لويس دياز الذي سجل الهدفين الأول والثالث، فيما تكفل القناص الإنجليزي الدولي هاري كين بتسجيل الهدف الثاني.
وسجل البايرن انتصاره السادس على التوالي، محافظاً على العلامة الكاملة، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 18 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، الذي تعثر بالتعادل بهدف لمثله مع ضيفه لايبزج صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة.
واحتاج دياز إلى 15 ثانية فقط ليمنح بايرن ميونيخ التقدم ، بعدما تلقى تمريرة من سيرج جنابري وسدد في الزاوية البعيدة، بعد تشتيت خاطئ من مدافع فرانكفورت روبن كوخ. وسجل الجناح الكولومبي هدفه الرابع خلال ست مباريات بالدوري الألماني، منذ انضمامه من ليفربول، والخامس له في عشر مباريات بجميع المسابقات مع النادي البافاري.
وأضاف هاري كين الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 27 عبر تسديدة زاحفة من مسافة بعيدة، محرزاً هدفه الـ11 في الموسم الحالي للبوندسليجا، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين.
وقبل ست دقائق من النهاية سجل دياز الهدف الثاني له والثالث للبايرن، بعدما تلقى تمريرة من رافاييل جيريرو، لم يجد معها صعوبة في هز شباك فرانكفورت.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن
بايرن ميونيخ
دورتموند
آينتراخت
آينتراخت فرانكفورت
هاري
هاري كين
لويس دياز
