كين يبدد مخاوف الإصابة مع بايرن ميونيخ



فرانكفورت (أ ب)



أكد هاري كين، نجم بايرن ميونيخ، أنه سينضم لصفوف منتخب إنجلترا لكرة القدم، يوم الاثنين، لخوض مباراتي ويلز ولاتفيا، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مع فريقه الألماني.

غادر كين الملعب بعد 81 دقيقة من المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونيخ على آينتراخت فرانكفورت 3 - صفر، في الدوري الألماني، وذلك بسبب الإصابة بعد اصطدام بحارس مرمى المنافس.

ولكن النجم الإنجليزي احتفل مع زملائه بفوز بايرن ميونيخ، وهو يرتدي كيس ثلج على قدمه اليمنى.

وصرح كين، عبر قناة سكاي، عقب اللقاء: «لا، الإصابة لن تؤثر علي، سأنضم لمنتخب إنجلترا يوم الاثنين».

وأضاف: «أنا بخير، إنها مجرد كدمة في العظام، سبق أن تعرضت لها قبل أسابيع في إحدى المباريات، واحتاج الأمر لأيام قليلة للتعافي، ومن المنتظر أن أكون بحالة جيدة».

ويستضيف منتخب إنجلترا نظيره ويلز في مباراة ودية على ملعب ويمبلي يوم الخميس، بعدها يخرج لمواجهة لاتفيا يوم 14 أكتوبر، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.