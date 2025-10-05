ميسي.. 41 مساهمة تهديفية



ميامي (أ ب)



سجّل كل من الأرجنتيني تاديو أليندي، والإسباني خوردي ألبا هدفين، وقدّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاث تمريرات حاسمة، ليقودوا إنتر ميامي للفوز على نيو إنجلاند ريفولوشن 4-1، في الدوري الأميركي للمحترفين.

وسجل ميسي 24 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة، بإجمالي 41 مساهمة تهديفية هذا الموسم، ليصبح ثاني أكثر لاعب مساهمة في الأهداف في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد كارلوس فيلا، الذي قدم 49 مساهمة تهديفية، بواقع 34 هدفاً و15 تمريرة حاسمة مع لوس أنجلوس إف سي في عام 2019.

ويحتل ميامي المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 59 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن سينسيناتي صاحب المركز الثاني، ومتقدماً بثلاث نقاط على شارلوت ونيويورك سيتي، فيما يتصدر فيلادلفيا جدول الترتيب برصيد 66 نقطة.

وتقدم أليندي بهدف لإنتر ميامي، عبر تسديدة زاحفة في الدقيقة 32، مستغلاً تمريرة ذكية من ميسي، ثم أضاف ألبا الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما استغل ميسي تمريرة خاطئة من حارس الفريق المنافس، وقطع الكرة قبل أن يمرر إلى زميله الإسباني الذي سدد في الشباك من مسافة قريبة.

وردّ دور ترجمان بهدف لنيو إنجلاند في الدقيقة 59، لكن بعد لحظات سجّل أليندي الهدف الثاني له والثالث لإنتر ميامي عبر تمريرة حاسمة جديدة من ميسي، وبعدها بثلاث دقائق سجل ألبا الهدف الثاني له والرابع لفريقه.