249 مسابقة و26 رياضة أولمبية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين



الكويت (وام)



أكد المجلس الأولمبي الآسيوي أن مملكة البحرين دخلت المراحل النهائية من استعداداتها لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية للشباب والترحيب بأفضل الرياضيين الشباب من مختلف أنحاء آسيا للمرة الأولى.

تقام البطولة تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، وتجمع 4250 رياضياً ورياضية يمثلون جميع اللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية الـ45، بالإضافة إلى 900 إداري و700 مدرب.

وقال المجلس في بيان: إن الرياضيين سيستعرضون مواهبهم في 249 مسابقة تمنح فيها ميداليات عبر 26 رياضة أولمبية وآسيوية عريقة، وستقام المنافسات في 23 موقعاً رياضياً، إضافة إلى أكثر من 30 ملعباً للتدريب و3 مناطق رئيسية، بما يضمن أفضل الظروف للرياضيين للمنافسة.

وأوضح المجلس أن استضافة البحرين لدورة الألعاب الآسيوية للشباب، تمثل إنجازاً تاريخياً في مسيرة تطور الرياضة في المملكة، بوجود فريق عمل يضم 1200 فرد و3000 متطوع في تنظيم الحدث عبر جميع المنافسات والمواقع، وحضور آلاف الجماهير، بدعم من التميمة الرسمية للألعاب «شهاب»، وهو غزال المها العربي الذي يجسد الحيوية، والقوة، والمرونة، والطموح.

وتستقبل التميمتان الإضافيتان «نجم»، و«دانة» الوفود الآسيوية بحرارة، فهما تمثلان السفراء الحقيقيين لكرم الضيافة البحرينية وتجسدان الأمل والتفاؤل.

وقال حسين المسلم، المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي: إن الحماس يتزايد في جميع أنحاء آسيا مع اقتراب موعد انطلاق دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 في ظل الثقة الكبيرة بأن مملكة البحرين ستنظم حدثاً كبيراً يبرز نجوم المستقبل في القارة.

وأضاف أن الألعاب الآسيوية ليست مجرد منافسة، بل فرصة للرياضيين الشباب للتعرف على ثقافات آسيوية مختلفة، واكتساب خبرات قيمة، وبناء صداقات دائمة تسهم في ترك إرث عميق وملهم يشجع الشباب في مملكة البحرين والقارة على احتضان الرياضة والسعي وراء تحقيق أحلامهم.