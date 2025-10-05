هالاند يقود مانشستر سيتي إلى الانتصار بهدف في «الملعب 22»!



لندن (أ ف ب)



قاد هداف مانشستر سيتي، النرويجي إرلينج هالاند فريقه إلى الفوز على مضيفه برنتفورد بتسجيله هدف المباراة الوحيد في ختام المرحلة السابعة من بطولة إنجلترا لكرة القدم، لكن فريقه خسر مجدداً جهود لاعب وسطه المؤثر الإسباني رودري بداعي الإصابة.

ورفع السيتي رصيده إلى 13 نقطة، وارتقى إلى المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وجاء هدف هالاند وهو التاسع له هذا الموسم في الدوري في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية، بعد أن تخلص بفضل قوته الجسدية من مدافع وراوغ آخر، قبل أن يسدد بيسراه داخل الشباك.

ويتصدر هالاند ترتيب الهدافين، متقدماً بفارق 3 أهداف عن مهاجم بورنموث الغاني أنطوان سيمينيو.

والهدف هو الأول أيضاً لهالاند على ملعب «جي تيك»، ونجح في تسجيل في 22 ملعباً من أصل 23 في الدوري الإنجليزي الممتاز، أما الملعب الوحيد الذي فشل في التسجيل فيه فهو أنفيلد الخاص بنادي ليفربول.

وتلقى السيتي ضربة قوية بإصابة لاعب وسطه رودري مرة جديدة، وخرج منتصف الشوط الأول.

وكان رودري غاب عن الموسم الماضي بأكمله بعد أن تعرض في مطلعه لإصابة خطيرة في ركبته، عاد تدريجياً إلى الملاعب خلال الصيف الحالي، لكن الإصابة عاودته مرتين.

سيطر السيتي على مجريات اللعب تماماً في الشوط الأول حتى أنه منع منافسه من لمس الكرة داخل منطقة جزائه طوال الشوط الأول.

وسنحت أمام المهاجم البرازيلي إيجور تياجو الذي سجل هدفين في مرمى مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي فرصة لإدراك التعادل مطلع الشوط الثاني، لكن حارس السيتي الإيطالي جانلويجي دوناروما تصدى لمحاولته ببراعة (48).

