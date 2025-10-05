الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
نابولي إلى «النقطة 15»

نابولي إلى «النقطة 15»
5 أكتوبر 2025 22:20

 
نابولي (رويترز)

سجل أندريه-فرانك زامبو أنجيسا وراسموس هويلوند في الشوط الثاني، ليقودا نابولي لقلب الطاولة، والفوز 2-1 على ضيفه جنوى، ليصعد حامل اللقب إلى صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم جنوى، الذي استطاع التعامل مع هجوم نابولي المفتقر للفاعلية الهجومية في الشوط الأول، في الدقيقة 33، بعدما سجل جيف إكاتور بكعب القدم، لكن صاحب الأرض تعادل بعد 12 دقيقة فقط من بداية الشوط الثاني بضربة رأس من أنجيسا.
وجاء هدف الفوز لنابولي قبل 15 دقيقة من نهاية اللقاء، عندما تصدى الحارس لتسديدة أنجيسا، لترتد الكرة ويستغلها هويلوند بتسديدة منخفضة من حافة منطقة الست ياردات.
ورفع نابولي رصيده إلى 15 نقطة، متفوقاً على روما بفارق الأهداف، ويحتل جنوى، الذي لم يحقق أي فوز في الدوري حتى الآن، المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط.

