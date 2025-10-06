93 بحاراً يرسمون لوحة فنية في «بطل الإمارات للشراع الحديث»



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت بطولة «بطل الإمارات للشراع الحديث» جولتها الخامسة في العاصمة أبوظبي، وسط منافسات قوية ومشاركة متميزة لأكثر من 93 بحاراً من مختلف مدارس الشراع والأندية البحرية في الدولة، بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية واتحاد الشراع والتجديف الحديث.

شهدت البطولة مستويات فنية عالية بين المشاركين في مختلف الفئات، الذين قدموا عروضاً متميزة على مياه كورنيش أبوظبي، عكست تطور رياضة الشراع الحديث في الدولة، ومكانتها أحد أبرز الرياضات البحرية التي تُخرّج أبطال المستقبل.

وفي ختام المنافسات، قام خليفة السويدي، مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، ورينيه جيركوند، عضو اللجنة المنظمة للسباق، وزهير اللباط، المدير الفني في اتحاد الشراع والتجديف الحديث، بتتويج الفائزين بمختلف الفئات.

وأسفرت النتائج عن فوز جين لو هيرفي بالمركز الأول في فئة الأوبتيمست جونيور، وجاء خليفة الرميثي في المركز الثاني، وكورنيليا باجاك في المركز الثالث.

وفي فئة الأوبتيمست فتيات، توّجت كورنيليا باجاك بالمركز الأول، تبعتها ماريا داسي ثانية، وكونستانجكا باجاك ثالثة، أما في فئة الأوبتيمست تحت 12 سنة، حقق ألكسندر والينتون المركز الأول، وجاءت كونستانجكا باجاك ثانية، وزايد الحوسني ثالثاً.

وفي فئة الإلكا 4، أحرز محمد المرزوقي المركز الأول، وعبد الله الزبيدي المركز الثاني، وسيمون هاريستوف المركز الثالث، بينما شهدت فئة الإلكا 4 فتيات، تفوق مروة الحمادي بالمركز الأول، تلتها ميا جيوت ثانية، واليازية الحمادي ثالثة.

وفي فئة الإلكا 6، فاز المعتصم الفارسي من سلطنة عُمان بالمركز الأول، وجاء محمد الحمادي في المركز الثاني، وعثمان الحمادي في المركز الثالث، بينما حققت ضحى البشر المركز الأول في فئة الإلكا 6 فتيات، تلتها كاميليا القبيسي في المركز الثاني.

أما في فئة الإلكا 7، فاز عادل خالد بالمركز الأول، وجاء سلطان العويس ثانياً، ومناف الوهيب من الكويت ثالثاً، كما توّج عادل خالد بطلاً أيضاً في فئة الإلكا 7 ماستر، وتبعه مناف الوهيب ثانياً، وسالم قلي من الكويت ثالثاً، فيما حقق دييجو بونابارت لقب فئة الإلكا 7 جراند.

وأكد خليفة السويدي، مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، أن البطولة في كل جولة تثبت حجم التطور الكبير الذي تشهده رياضة الشراع الحديث في الدولة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وحرص النادي على توفير بيئة مثالية تُمكّن البحارة من اكتساب الخبرة وصقل المهارات.

وأضاف السويدي أن مشاركة هذا العدد الكبير من البحارة من مختلف الأندية والمدارس يعكس نجاح البطولة في تحقيق أهدافها بتوسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب الإماراتية القادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، مشيداً كذلك بالمستوى التنظيمي والتعاون المتميز مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث في إنجاح الحدث.

واختتم السويدي تصريحه بالإشادة بأداء طلاب الأكاديمية المشاركين في البطولة، مؤكداً أن ما قدموه من إبداع وتميّز داخل الماء هو ثمرة لبرنامج «نوخذة أبوظبي» الذي يُعد أحد أهم المبادرات التدريبية في النادي لصناعة جيل جديد من النواخذة والبحارة الإماراتيين، القادرين على تمثيل الدولة في مختلف المحافل العالمية.