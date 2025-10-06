الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الإمارات للدراجات» يحصد «3 ألقاب»

«الإمارات للدراجات» يحصد «3 ألقاب»
6 أكتوبر 2025 12:04

 
أبوظبي (وام)

حقق فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية إنجازاً بارزاً على الساحة القارية، بتتويج السلوفيني تادي بوجاتشار بلقب بطولة أوروبا للطرق، بينما أحرز آدم ييتس فوزاً متميزاً في سباق «كوبا أجوستوني»، وعزز الأميركي براندون ماكنولتي تألق الفريق بإحراز لقب التصنيف العام في سباق كرو الدولي.
وقدم بوجاتشار أداءً لافتاً، خلال بطولة أوروبا، حيث أطلق هجوماً مبكراً على امتداد 75 كيلومتراً، ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى خط النهاية، متوجاً باللقب القاري بعد أقل من شهرين على فوزه ببطولة العالم، معرباً عن سعادته بالإنجا.
وفي إيطاليا، واصل آدم ييتس سلسلة الانتصارات بعد فوزه المنفرد في سباق «كوبا أجوستوني»، حيث استفاد من حادث تعرض له كارلوس كانال قبل 17 كيلومتراً من النهاية، ليقود السباق بثبات، ويحقق انتصاراً جديداً للفريق.
من جانبه، اختتم براندون ماكنولتي مشاركته في سباق كرو الدولي بإحراز لقب التصنيف العام، مستفيداً من أدائه القوي في المرحلة الرابعة، حيث تمكن من الحفاظ على تقدمه في المرحلة الختامية التي شهدت أجواء ممطرة وطرقات زلقة في زغرب، مؤكداً أن الفوز يمثل ختاماً مثالياً لموسم متميز له ولفريق الإمارات - إكس آر جي.
وسبق وأن سجل البرتغالي روي أوليفيرا حضوراً لافتاً، خلال السباق نفسه قبل أيام عدة، بحصوله على المركز الثاني في المرحلة الخامسة، ما يعكس تنوع الأداء والجاهزية العالية للفريق على مختلف المستويات.

 

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات
الدراجات الهوائية
تادي بوجاتشار
