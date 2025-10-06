كوانساه ليس حزيناً من «طول الانتظار» في إنجلترا!



لندن (د ب أ)



يبدو المدافع الإنجليزي جاريل كوانساه فخوراً باستدعائه 5 مرات في صفوف منتخب بلاده تحت قيادة ثلاثة مدربين مختلفين أكثر من شعوره بالإحباط بسبب طول الانتظار بشأن خوض مباراته الدولية الأولى.

كان كوانساه «22 عاماً» ضمن القائمة المؤقتة لمنتخب إنجلترا التي أعلنها المدرب جاريث ساوثجيت لكأس الأمم الأوروبية 2024، ثم اختاره المدرب المؤقت لي كارسلي، وكان حاضراً في كل معسكرات المنتخب الإنجليزي تحت قيادة المدرب الحالي توماس توخيل باستثناء معسكر وحيد.

غاب كوانساه عن معسكر منتخب إنجلترا خلال صيف 2025 لارتباطه بمشوار الإنجليز نحو الفوز بكأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاماً، ويأمل أن يتبع ذلك انطلاقة مشواره الدولي مع المنتخب الأول خلال مباراتي أكتوبر الجاري.

قال مدافع باير ليفركوزن في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «لا أعتبر طول الانتظار من أجل خوض مباراتي الدولية الأولى شعوراً غريباً». وأضاف «أنا سعيد جداً بالتواجد مع المنتخب الأول، إنه شرف كبير، وممتن كثيراً للمدرب».

تابع مدافع ليفربول السابق «أحاول دائماً التعلم من اللاعبين الكبار، والاستفادة من خبراتهم الدولية، وأتمنى خوض أول مباراة دولية، ستكون لحظة رائعة لي ولعائلتي، إنه هدف سأعمل بكل جدية لتحقيقه».

ويأمل كوانساه أن يشارك في ودية ويلز يوم الخميس المقبل، لتكون فرصة لإثبات قدراته على المستوى الدولي، بعدما سار على نهج العديد من المواهب الإنجليزية الشابة بالانتقال إلى أندية خارج إنجلترا.