الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوانساه ليس حزيناً من «طول الانتظار» في إنجلترا!

كوانساه ليس حزيناً من «طول الانتظار» في إنجلترا!
6 أكتوبر 2025 22:30

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«بائع الحلوى» يزيّن قائمة منتخب الأرجنتين
حرب بيانات بين سان جيرمان ومنتخب فرنسا حول إصابة باركولا!


يبدو المدافع الإنجليزي جاريل كوانساه فخوراً باستدعائه 5 مرات في صفوف منتخب بلاده تحت قيادة ثلاثة مدربين مختلفين أكثر من شعوره بالإحباط بسبب طول الانتظار بشأن خوض مباراته الدولية الأولى.
كان كوانساه «22 عاماً» ضمن القائمة المؤقتة لمنتخب إنجلترا التي أعلنها المدرب جاريث ساوثجيت لكأس الأمم الأوروبية 2024، ثم اختاره المدرب المؤقت لي كارسلي، وكان حاضراً في كل معسكرات المنتخب الإنجليزي تحت قيادة المدرب الحالي توماس توخيل باستثناء معسكر وحيد.
غاب كوانساه عن معسكر منتخب إنجلترا خلال صيف 2025 لارتباطه بمشوار الإنجليز نحو الفوز بكأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاماً، ويأمل أن يتبع ذلك انطلاقة مشواره الدولي مع المنتخب الأول خلال مباراتي أكتوبر الجاري.
قال مدافع باير ليفركوزن في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «لا أعتبر طول الانتظار من أجل خوض مباراتي الدولية الأولى شعوراً غريباً». وأضاف «أنا سعيد جداً بالتواجد مع المنتخب الأول، إنه شرف كبير، وممتن كثيراً للمدرب».
تابع مدافع ليفربول السابق «أحاول دائماً التعلم من اللاعبين الكبار، والاستفادة من خبراتهم الدولية، وأتمنى خوض أول مباراة دولية، ستكون لحظة رائعة لي ولعائلتي، إنه هدف سأعمل بكل جدية لتحقيقه».
ويأمل كوانساه أن يشارك في ودية ويلز يوم الخميس المقبل، لتكون فرصة لإثبات قدراته على المستوى الدولي، بعدما سار على نهج العديد من المواهب الإنجليزية الشابة بالانتقال إلى أندية خارج إنجلترا.

إنجلترا
منتخب إنجلترا
تصفيات كأس العالم
باير ليفركوزن
توماس توخيل
آخر الأخبار
نورة الكعبي تلتقي رئيس الدومينيكان على هامش القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي
علوم الدار
نورة الكعبي تلتقي رئيس الدومينيكان على هامش القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي
اليوم 14:46
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اقتصاد
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اليوم 14:38
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
53 دولة تشارك بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اقتصاد
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اليوم 14:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©