أبرز الأخبار
الرياضة

«سلة الكويت» بطل الأندية العربية بالفوز على الحكمة اللبناني

«سلة الكويت» بطل الأندية العربية بالفوز على الحكمة اللبناني
7 أكتوبر 2025 12:38

علي معالي (أبوظبي)

تُوّج فريق الكويت الكويتي بلقب بطولة الأندية العربية لكرة السلة في نسختها الـ37، بعد الفوز في المباراة النهائية على الحكمة اللبناني بنتيجة 101-93، في نهائي البطولة التي جرت منافساتها على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، وهو اللقب الثاني للفريق الكويتي عربياً، بعد تحقيقه اللقب العربي الأول له في 2022.
وقدّم الفريق الكويتي مستوى متميزاً للغاية في المباراة النهائية، التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من جانب الجالية اللبنانية، التي شجعت الحكمة بحرارة شديدة لتحقيق اللقب، لكن براعة الكويتي في الرميات الثلاثية وتسجيله 21 نقطة من خارج القوس في ثلاث دقائق، منحه التفوق في النصف الأول من المباراة بفارق 16 نقطة.
ورغم صحوة الحكمة في الربع الثالث وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة (80-81)، وتقدمه في الدقائق الأولى من الربع الأخير (87-84)، فإن الكويت تماسك وسط وقوع الحكمة في عدة أخطاء، لتنتهي المباراة لمصلحة الكويت، 101-93، ليحصل الحكمة على الوصافة، بينما حلّ فريق العربي القطري ثالثاً والميدالية البرونزية بعد فوزه على كاظمة الكويتي 83-80.
وعلي صعيد الألقاب الفردية بالبطولة، حصل فيليب جرين لاعب نادي كاظمة على لقب هداف الرمية الثلاثية، ومصطفى حسين لاعب النادي العربي على لقب هدّاف البطولة، وباريس باس لاعب الحكمة على لقب أفضل لاعب أجنبي، ويوسف خياط كابتن الحكمة على لقب أفضل لاعب عربي.
وتوّج الفائزين اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، يرافقه عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبداللطيف الفردان رئيس الاتحاد الإماراتي، عبدالرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي.

البطولة العربية لكرة السلة
الكويت الكويتي
إسماعيل القرقاوي
